Інтерфакс-Україна
Культура
11:51 18.05.2026

Держкіно та Tallinn Black Nights Film Festival обговорили просування українського кіно на міжнародних фестивалях

Фото: ДержКіно

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов у межах кіноринку Marché du Film 79-го Каннського міжнародного кінофестивалю провів зустріч із директоркою Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) Тііною Локк для обговорення подальшої співпраці у сфері міжнародного просування українського кіно, повідомило Держкіно на своїй сторінці у Facebook.

"Окрему увагу було приділено наступним крокам щодо участі українських фільмів у програмі Талліннського міжнародного кінофестивалю, а також підтримці та міжнародному просуванню українського кінематографа", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили представлення України на міжнародних кінофестивалях та можливості розширення співпраці між українською кіноіндустрією та одним із найбільших кінофестивалів Північної Європи.

У Держкіно наголосили, що агентство продовжує працювати над розширенням міжнародної співпраці та промоцією українського кіно у світі.

Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) входить до переліку міжнародних кінофестивалів класу А та є одним із ключових європейських майданчиків для презентації авторського і фестивального кіно.

Як повідомлялося, українські фільми та кінопроєкти продовжують брати участь у міжнародних фестивалях і кіноринках попри повномасштабну війну, Україна відкрила національний павільйон на 79-му Каннському кінофестивалі.

