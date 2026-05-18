Інтерфакс-Україна
Культура
11:41 18.05.2026

Війна змусила українців по-новому подивитися на власну культуру – директорка Київської картинної галереї

Фото: Олександр Зубко / Інтерфакс-Україна

Після початку повномасштабної війни українці почали значно більше цікавитися власною культурою, історією та українським мистецтвом, повідомила генеральна директорка Національного музею "Київська картинна галерея" Оксана Підсуха в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Люди почали інакше дивитися на українське мистецтво та власну культуру. З’явилося бажання краще зрозуміти, хто ми є і що формує нашу ідентичність", - сказала Підсуха.

За її словами, після 2022 року музеї для багатьох українців стали не лише виставковими просторами, а місцем, де можна відчути зв’язок із власною історією та культурою.

Підсуха зазначила, що сьогодні значно зріс інтерес до українських художників та переосмислення ролі митців, яких роками представляли у російському культурному контексті.

"Ми бачимо, що люди хочуть більше знати про українське мистецтво, українських художників та нашу культурну спадщину", - додала вона.

Як повідомлялося, Національний музей "Київська картинна галерея" продовжує роботу та реалізацію виставкових проєктів під час повномасштабної війни.

