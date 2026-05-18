Інтерфакс-Україна
Культура
11:30 18.05.2026

Музей під час війни став не лише простором мистецтва, а й місцем формування української ідентичності – Підсуха

1 хв читати
Музей під час війни став не лише простором мистецтва, а й місцем формування української ідентичності – Підсуха
Фото: Олександр Зубко / Інтерфакс-Україна

Українські музеї після початку повномасштабної війни почали виконувати значно ширшу роль, ніж просто збереження мистецьких колекцій, повідомила генеральна директорка Національного музею "Київська картинна галерея" Оксана Підсуха в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Музей сьогодні - це не лише місце експонування мистецтва. Це простір пам’яті, ідентичності та сенсів, які особливо важливі під час війни", - сказала Підсуха.

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення українські культурні інституції фактично стали частиною великого процесу переосмислення української історії та культури.

Підсуха зазначила, що війна змусила суспільство інакше подивитися на власну спадщину, а також переоцінити роль музеїв у формуванні національної пам’яті.

"Люди почали більше цікавитися українським мистецтвом, власною історією та тим, що формує нашу ідентичність. І музеї стали місцем цієї розмови", - наголосила вона.

Генеральна директорка музею також додала, що сьогодні культурна сфера працює не лише над збереженням колекцій в умовах війни, а й над тим, щоб пояснювати український контекст світові.

Національний музей "Київська картинна галерея" є одним із найстаріших художніх музеїв України та продовжує роботу й реалізацію виставкових проєктів попри повномасштабну війну.

Теги: #музей #культура #оксана_підсуха #київська_картинна_галерея

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:20 18.05.2026
Росія привласнювала українську культуру десятиліттями: чому Україна повертає Малевича, Рєпіна та Куїнджі

Росія привласнювала українську культуру десятиліттями: чому Україна повертає Малевича, Рєпіна та Куїнджі

10:53 18.05.2026
"Речі, які пережили століття": Музей Івана Гончара відкрив історії унікальних експонатів

"Речі, які пережили століття": Музей Івана Гончара відкрив історії унікальних експонатів

08:00 17.05.2026
“Музей - це не фабрика виставок”: керівниця Київської картинної галереї про роботу під обстрілами, Рєпіна та тисячі відвідувачів під час війни

“Музей - це не фабрика виставок”: керівниця Київської картинної галереї про роботу під обстрілами, Рєпіна та тисячі відвідувачів під час війни

16:29 15.05.2026
Російський обстріл пошкодив захисне укриття музею Сковороди на Харківщині – Мінкультури

Російський обстріл пошкодив захисне укриття музею Сковороди на Харківщині – Мінкультури

15:04 15.05.2026
У Києві відкриється мультимедійна виставка про родини полонених оборонців "Азовсталі"

У Києві відкриється мультимедійна виставка про родини полонених оборонців "Азовсталі"

14:27 15.05.2026
У Кам’янці-Подільському відкриють інтерактивний музей "Від Русі до України" з 5D-інсталяціями та мультимедійними експозиціями

У Кам’янці-Подільському відкриють інтерактивний музей "Від Русі до України" з 5D-інсталяціями та мультимедійними експозиціями

10:05 15.05.2026
Краса і тривога сучасності: у Києві відкриють виставку Юрія Соломка "Квітник"

Краса і тривога сучасності: у Києві відкриють виставку Юрія Соломка "Квітник"

13:59 14.05.2026
Велика виставка Рєпіна відкрилася в Києві

Велика виставка Рєпіна відкрилася в Києві

11:45 13.05.2026
Укрпошта випустить марки з "Батьківщиною-матір’ю" для збору 20 млн грн на нові музеї у Києві

Укрпошта випустить марки з "Батьківщиною-матір’ю" для збору 20 млн грн на нові музеї у Києві

19:40 12.05.2026
"У полоні кольори зникають": у Києві відкриється виставка робіт оборонця Маріуполя після 35 місяців російського полону

"У полоні кольори зникають": у Києві відкриється виставка робіт оборонця Маріуполя після 35 місяців російського полону

ВАЖЛИВЕ

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

ОСТАННЄ

Театр Франка та "Азов" розпочали роботу над спільною виставою про Маріуполь

У Музеї війни відбудеться дискусія про тяглість української історії від козацтва до сучасної війни

Концерт до ювілею Юрія Василевича відбувся в Києві

Виконавчий директор "Євробачення" Грін: Жодних планів з повернення Росії на конкурс немає

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

До складу нацжурі "Євробачення-2026" увійшли Victoria Niro, Klavdia Petrivna, Кириленко, Харчишин, Кот, Свірідова і Лещинський

Глядачі України на "Євробаченні-2026" поставили найвищі бали Молдові, Румунії і Хорватії

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Нацжурі України на "Євробаченні-2026" поставило найвищі бали Мальті, Ізраїлю і Молдові

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА