Музей під час війни став не лише простором мистецтва, а й місцем формування української ідентичності – Підсуха

Українські музеї після початку повномасштабної війни почали виконувати значно ширшу роль, ніж просто збереження мистецьких колекцій, повідомила генеральна директорка Національного музею "Київська картинна галерея" Оксана Підсуха в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Музей сьогодні - це не лише місце експонування мистецтва. Це простір пам’яті, ідентичності та сенсів, які особливо важливі під час війни", - сказала Підсуха.

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення українські культурні інституції фактично стали частиною великого процесу переосмислення української історії та культури.

Підсуха зазначила, що війна змусила суспільство інакше подивитися на власну спадщину, а також переоцінити роль музеїв у формуванні національної пам’яті.

"Люди почали більше цікавитися українським мистецтвом, власною історією та тим, що формує нашу ідентичність. І музеї стали місцем цієї розмови", - наголосила вона.

Генеральна директорка музею також додала, що сьогодні культурна сфера працює не лише над збереженням колекцій в умовах війни, а й над тим, щоб пояснювати український контекст світові.

Національний музей "Київська картинна галерея" є одним із найстаріших художніх музеїв України та продовжує роботу й реалізацію виставкових проєктів попри повномасштабну війну.