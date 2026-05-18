11:33 18.05.2026

Театр Франка та "Азов" розпочали роботу над спільною виставою про Маріуполь

Фото: Юлія Вебер

1-й корпус НГУ "Азов" спільно з Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка та режисером Іваном Уривським оголосили роботу над виставою "Одіссея. Меотида", яка увійде до постійного репертуару, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі театру.

Автор п’єси – військовослужбовець і драматург Олексій Доричевський. Над постановкою спільно працюють команда театру та військовослужбовці корпусу. Вистава поєднує класичний текст у перекладі Бориса Тена зі свідченнями оборонців Маріуполя. Шлях підрозділу постає як сучасна українська Одіссея, через систему метафор у виставі розкривається тема повернення не лише фізичного, а й внутрішнього. Для "Азову" Маріуполь є символічною Ітакою: місцем заснування та точкою майбутнього повернення. 

"Історія оборони Маріуполя розказана ЗМІ очима цивільних. А що відбувалось із воїнами, які брали на себе найважчу ношу боротьби? Призма театру дозволяє менше говорити про цифри і події, і звернутись до людської душі. Що там відбувається з почуттями? Саме розповідаючи про почуття, ми розказуємо історії справжніх людей", – каже драматург, військовослужбовець 1-го корпусу НГУ "Азов" Олексій "Фіш" Доричевський.

Дія розгортається у двох вимірах: побутовому світі Пенелопи та героїчному світі Одіссея, які зустрічаються у просторі віри. На шляху героя з’являються різні істоти й перешкоди, образи яких створюються за допомогою роботизованих механізмів та штучного інтелекту. Це підкреслює, що боротьба людини за дім, віру і себе залишається актуальною в будь-який час.

В основі вистави – протистояння Любові та Смерті. Смерть тут проявляється через забуття, зраду й зневіру, а герой стає носієм жертовної любові до своєї землі та людей. Постановка осмислює шлях додому, до себе, до власної ідентичності, до повернення людей, територій, голосу, історії та мистецтва. Водночас вистава переосмислює сучасний український досвід через один із ключових європейських міфів про повернення, вписуючи українську історію у ширший культурний контекст.

"У вирі жертовної й героїчної боротьби народ України, а передусім його лицарі, захисники і захисниці, творять сучасний реальний міф відваги, добра, любові та здатності покласти життя за свій народ, побратима і святу землю! Тисячі віддали життя, сотні перебувають у полоні. І саме зараз настав час засобами мистецтва, передусім театру, який здатен через образи, історичні паралелі та впізнавані світові міфи доносити важливі меседжі, формувати для майбутніх поколінь наратив стійкості й вибореного права на вільну, незалежну, демократичну європейську державу!" – сказав генеральний директор-художній керівник Театру Франка Євген Нищук.

Відеоряд створює Оксана Бондаренко. У виставі зіграють: Даніїл Мірешкін, Акмал Гурєзов, Олена Хохлаткіна, Лариса Руснак, Дарія Легейда, Мaрія Рудинськa, Віталій Ажнов, Дмитро Чернов, Андрій Самінін, Сергій Калантай, Михайло Кукуюк, Іван Шаран, Іван Білаш, Ромaн Ясіновський, Іван Довженко тa Ян Корнєв.  Для вистави одяг надає RIOTDIVISION – український бренд функціонального одягу,  що об’єднує людей з різних середовищ навколо культури вільного мислення та дії. 

Фото Юлії Вебер

