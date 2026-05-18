11:20 18.05.2026

Росія привласнювала українську культуру десятиліттями: чому Україна повертає Малевича, Рєпіна та Куїнджі

Фото: Олександр Зубко / Інтерфакс-Україна

Україна після початку повномасштабної війни активізувала процес повернення українських митців у власний культурний та історичний контекст, повідомила генеральна директорка Національного музею "Київська картинна галерея" Оксана Підсуха в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Малевич, Рєпін, Куїнджі - це митці, які мають безпосередній зв’язок з Україною, українською культурою та середовищем, у якому вони формувалися. Сьогодні Україна повертає собі власну історію та власні культурні імена", — сказала Підсуха.

За її словами, питання культури та історичної пам’яті стало особливо важливим під час війни, оскільки Росія десятиліттями формувала російський контекст навколо митців, пов’язаних з Україною.

Підсуха наголосила, що сьогодні українські музеї не лише зберігають мистецьку спадщину, а й фактично працюють над відновленням історичної справедливості.

"Для світу це теж важливий процес - зрозуміти, що українська культура існувала окремо, має власну традицію, власну школу та власну історію", - зазначила вона.

Генеральна директорка музею також додала, що переосмислення культурної спадщини є частиною ширшого процесу формування сучасної української ідентичності.

Національний музей "Київська картинна галерея" є одним із найстаріших художніх музеїв України та активно працює над дослідженням, збереженням і переосмисленням української мистецької спадщини в умовах війни.

