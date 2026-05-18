11:07 18.05.2026

У Музеї війни відбудеться дискусія про тяглість української історії від козацтва до сучасної війни

Фото: пресслужба музею

23 травня о 12:00 у межах виставки "Цінності" в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбудеться відкрита розмова "Цінності. Тяглість історії", повідомляє пресслужба музею.

"Сьогодні, коли Україна знову проходить через історичні випробування, тема спадкоємності поколінь, культури та пам’яті набуває особливої актуальності", — зазначають організатори заходу.

Під час дискусії історики, мистецтвознавці, музейники та представники культурного середовища говоритимуть про тяглість української історії - від доби козацтва до сучасної війни, а також про роль культурної пам’яті, мистецтва та музейної спадщини у формуванні української ідентичності.

У центрі обговорення - культурні, моральні, етичні та музейні цінності різних епох, їхнє значення для суспільства та способи збереження історичної пам’яті в умовах війни.

Учасниками відкритої розмови стануть арткураторка та засновниця "Креативного ательє Bifurcation" Наталя Сидоренко, історик і завідувач сектору Музею війни Роман Кабачій, мистецтвознавиця та доцент Київського національного університету культури і мистецтв Леся Турчак, а також кураторка сучасного ювелірного мистецтва та старша наукова співробітниця Скарбниці НМІУ Ірина Удовіченко.

Зокрема, учасники говоритимуть про культуру як інструмент впливу, історичну тяглість у колективній пам’яті та мистецтві, повернення імен Малевича, Рєпіна та Куїнджі до українського культурного контексту, а також про ювелірне мистецтво України доби війни. Модератором зустрічі виступить провідний художник Музею війни Антон Логов.

Організатори запрошують усіх охочих долучитися до обговорення та відвідати виставку "Цінності", присвячену українській історії, культурі, пам’яті та тяглості поколінь.

Національний музей історії України у Другій світовій війні активно проводить публічні дискусії, виставкові та культурні проєкти, присвячені збереженню історичної пам’яті та осмисленню сучасної російсько-української війни.

Як повідомлялося, генеральний директор музею Юрій Савчук раніше заявляв про глибоку трансформацію інституції — від радянського наративу до формату Музею війни за незалежність України.

