Інтерфакс-Україна
Культура
00:00 18.05.2026

Концерт до ювілею Юрія Василевича відбувся в Києві

"Київський квартет саксофоністів" виступає на концерті "Життя, присвячене музиці". Велика зала Національної філармонії України, Київ, 17.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Великий концерт під назвою "Життя, присвячене музиці" пройшов 17 травня у Національній філармонії України. Головною дієвою особою був Юрій Василевич — саксофоніст, кларнетист, педагог. Він виконує класичну та джазову музику, вже сорок років очолює створений ним "Київський квартет саксофоністів" (англ. Kyiv Sax Quartet).

Спочатку виступ було заплановано на 15 травня — саме цього дня Юрію Василевичу виповнилося 75 років. Але оскільки тоді було оголошено день жалоби, концерт перенесли на середину дня неділі. Перше відділення складалося з класичної музики, яку виконували саксофоністи та кларнетисти: винуватець торжества та його друзі та учні. Після перерви, у другому відділенні, а також після недовгої повітряної тривоги, звучав джаз та музика естради. Виступав "Київський квартет саксофоністів" та запрошені гості.

