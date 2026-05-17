Виконавчий директор "Євробачення" Грін: Жодних планів з повернення Росії на конкурс немає

Виконавчий директор міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" Мартін Грін заявляє, що жодних планів з повернення Росії на конкурс немає, повідомляє "Суспільне Культура".

"Шановний колега, мабуть, прочитав у пресі дещо неправильно витлумачені відомості. Тож дозвольте мені висловитися цілком чітко. Жодних переговорів щодо повернення російського мовника на "Євробачення" не ведеться. І жодних планів з цього приводу немає", – сказав Грін на пресконференції перед початком гранд-фіналу "Євробачення-2026" у Відні (Австрія), відповідаючи на запитання про можливе повернення Росії під час російської війни в Україні.

Як повідомлялося, напередодні британська радіостанція LBC повідомила, що Мартін Грін в інтерв’ю заявив, що виключення Росії з конкурсу було засноване виключно на поведінці російського державного мовника ВГТРК, незалежність якого від Кремля не вдалося довести. А також, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс.

Росія не може приймати участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" з 2022 року, після того як країна була позбавлена цього права через повномасштабну агресію проти України.