Інтерфакс-Україна
Культура
10:41 17.05.2026

Виконавчий директор "Євробачення" Грін: Жодних планів з повернення Росії на конкурс немає

1 хв читати
Виконавчий директор "Євробачення" Грін: Жодних планів з повернення Росії на конкурс немає

Виконавчий директор міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" Мартін Грін заявляє, що жодних планів з повернення Росії на конкурс немає, повідомляє "Суспільне Культура".

"Шановний колега, мабуть, прочитав у пресі дещо неправильно витлумачені відомості. Тож дозвольте мені висловитися цілком чітко. Жодних переговорів щодо повернення російського мовника на "Євробачення" не ведеться. І жодних планів з цього приводу немає", – сказав Грін на пресконференції перед початком гранд-фіналу "Євробачення-2026" у Відні (Австрія), відповідаючи на запитання про можливе повернення Росії під час російської війни в Україні.

Як повідомлялося, напередодні британська радіостанція LBC повідомила, що Мартін Грін в інтерв’ю заявив, що виключення Росії з конкурсу було засноване виключно на поведінці російського державного мовника ВГТРК, незалежність якого від Кремля не вдалося довести. А також, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс.

Росія не може приймати участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" з 2022 року, після того як країна була позбавлена цього права через повномасштабну агресію проти України.

Теги: #євробачення #росія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:25 17.05.2026
Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з РФ та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами – ЦПД

Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з РФ та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами – ЦПД

02:34 17.05.2026
МЗС: Українська музика та культура були гідно представлені на "Євробаченні"

МЗС: Українська музика та культура були гідно представлені на "Євробаченні"

02:25 17.05.2026
До складу нацжурі "Євробачення-2026" увійшли Victoria Niro, Klavdia Petrivna, Кириленко, Харчишин, Кот, Свірідова і Лещинський

До складу нацжурі "Євробачення-2026" увійшли Victoria Niro, Klavdia Petrivna, Кириленко, Харчишин, Кот, Свірідова і Лещинський

02:03 17.05.2026
Євробачення-2026: результати фіналу (таблиця)

Євробачення-2026: результати фіналу (таблиця)

01:44 17.05.2026
Євробачення-2026: результати голосування національних журі у фіналі

Євробачення-2026: результати голосування національних журі у фіналі

00:20 17.05.2026
"Дитяче Євробачення-2026" відбудеться в столиці Мальти

"Дитяче Євробачення-2026" відбудеться в столиці Мальти

23:01 16.05.2026
Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

22:38 16.05.2026
Leléka: Горда нести наш прапор на "Євробаченні-2026"

Leléka: Горда нести наш прапор на "Євробаченні-2026"

16:20 16.05.2026
Виконавчий директор "Євробачення" Грін заявляє, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс, – ЗМІ

Виконавчий директор "Євробачення" Грін заявляє, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс, – ЗМІ

11:32 16.05.2026
Виступ Leléka у другому півфіналі "Євробачення-2026" входить до п'ятірки за кількістю переглядів

Виступ Leléka у другому півфіналі "Євробачення-2026" входить до п'ятірки за кількістю переглядів

ВАЖЛИВЕ

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

ОСТАННЄ

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Глядачі України на "Євробаченні-2026" поставили найвищі бали Молдові, Румунії і Хорватії

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Нацжурі України на "Євробаченні-2026" поставило найвищі бали Мальті, Ізраїлю і Молдові

Букмекери в день фіналу погіршили шанси України на "Євробаченні-2026", перемогу пророкують Фінляндії

Фінал "Євробачення-2026" відбудеться в суботу, Leléka виступить під №7

Бережна: До експертів "Тисячовесни" додалися Войцешек, Карпенко, Дорофєєв, Томенко, Тунік і Резунов

Україна відкрила національний павільйон на 79-му Каннському кінофестивалі

Російський обстріл пошкодив захисне укриття музею Сковороди на Харківщині – Мінкультури

П'ять проєктів відібрані під час 1 туру конкурсу для Українського павільйону на Biennale Architettura 2027

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА