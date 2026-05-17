Інтерфакс-Україна
Культура
02:54 17.05.2026

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) | Фото: Інтерфакс-Україна

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) після завершення міжнародного пісенного конкурсі "Євробачення-2026" заявили, що Україна на конкурсі звучала гідно і говорила про важливе для неї.

"Я вийшла зі сцени після виступу з відчуттям щастя. Я дуже рідко задоволена своїми виступами, але цей виступ – ми реально зробили все, і все було на найвищому рівні, якому я спроможна. Від себе я дала все. Знаєте, ми звучали гідно, ми звучали достойно, ми говорили про те, що нам важливо. В ТОП-10 потрапили, бандуру показали, рекорд поставили, і не як вмираюча пташка, а осяйним чином", – написала Лелека в мережі Instagram.

Також вона подякувала всім, хто за неї голосував.

Як повідомлялося, австрійському Відні відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2026", переможцем якого стала представниця Болгарії виконавиця DARA з піснею Bangaranga. Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym посіла 9 місце.

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026" вигукнула "Слава Україна!" і показала рукою жест тризуба.

 

02:18 17.05.2026
Глядачі України на "Євробаченні-2026" поставили найвищі бали Молдові, Румунії і Хорватії

02:11 17.05.2026
Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

02:03 17.05.2026
Євробачення-2026: результати фіналу (таблиця)

01:44 17.05.2026
Євробачення-2026: результати голосування національних журі у фіналі

01:19 17.05.2026
Нацжурі України на "Євробаченні-2026" поставило найвищі бали Мальті, Ізраїлю і Молдові

00:56 17.05.2026
Радник міністра оборони України припускає відновлення управління "Шахедами" з Білорусі

23:01 16.05.2026
Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

22:38 16.05.2026
Leléka: Горда нести наш прапор на "Євробаченні-2026"

22:13 16.05.2026
Світоліна виграла турніру WTA 1000 у Римі – 20-й турнір WTA у кар'єрі

11:27 16.05.2026
КНР та США готові брати участь у сприянні завершенню російсько-української війни – МЗС КНР

