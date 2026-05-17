Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) після завершення міжнародного пісенного конкурсі "Євробачення-2026" заявили, що Україна на конкурсі звучала гідно і говорила про важливе для неї.

"Я вийшла зі сцени після виступу з відчуттям щастя. Я дуже рідко задоволена своїми виступами, але цей виступ – ми реально зробили все, і все було на найвищому рівні, якому я спроможна. Від себе я дала все. Знаєте, ми звучали гідно, ми звучали достойно, ми говорили про те, що нам важливо. В ТОП-10 потрапили, бандуру показали, рекорд поставили, і не як вмираюча пташка, а осяйним чином", – написала Лелека в мережі Instagram.

Також вона подякувала всім, хто за неї голосував.

Як повідомлялося, австрійському Відні відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2026", переможцем якого стала представниця Болгарії виконавиця DARA з піснею Bangaranga. Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym посіла 9 місце.

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026" вигукнула "Слава Україна!" і показала рукою жест тризуба.

