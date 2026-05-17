02:25 17.05.2026

До складу нацжурі "Євробачення-2026" увійшли Victoria Niro, Klavdia Petrivna, Кириленко, Харчишин, Кот, Свірідова і Лещинський

Фото: Суспільне

До складу національного журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у Відні (Австрія) увійшли Victoria Niro, Ігор Кириленко, Klavdia Petrivna, Валерій Харчишин, Євген Кот, Анна Свірідова і Валентин Лещинський, повідомив Суспільний мовник.

"Згідно з оновленими правилами Євробачення склад національного журі країн-учасниць має відповідати низці вимог – професійному балансу, гендерному та віковому, зокрема включення двох членів журі віком до 25 років", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

Таким чином, до національного журі увійшли: співачка Victoria Niro; саундпродюсер Ігор Кириленко; співачка Klavdia Petrivna; фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин; артист Євген Кот; співзасновник гурту Ziferblat Валентин Лещинський; телеведуча Анна Свірідова.

Як повідомлялося, до складу нацжурі на "Євробачення-2024" входили співачка Alyosha, продюсерка Ірина Горова, керівник танцювального колективу Freedom Ballet Олена Коляденко, креативний продюсер телевізійних проєктів "Україна має талант", "Х-Фактор", "Маска" Костянтин Томільченко та засновник і автор музичного медіа Bezodnya Music Макс Нагорняк.

До складу нацжурі на "Євробачення-2025" входили засновник проєкту "Pianoбой" Дмитро Шуров, співак MÉLOVIN, хореографка-постановниця Олена Шоптенко, співачка Tayanna і генеральна продюсерка Натела Чхартішвілі-Зацаринна.

Джерело: https://corp.suspilne.media/novyny/66523-grand-final-yevrobachennya-2026/

02:34 17.05.2026
МЗС: Українська музика та культура були гідно представлені на "Євробаченні"

02:03 17.05.2026
Євробачення-2026: результати фіналу (таблиця)

01:44 17.05.2026
Євробачення-2026: результати голосування національних журі у фіналі

01:19 17.05.2026
Нацжурі України на "Євробаченні-2026" поставило найвищі бали Мальті, Ізраїлю і Молдові

00:20 17.05.2026
"Дитяче Євробачення-2026" відбудеться в столиці Мальти

23:01 16.05.2026
Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

22:38 16.05.2026
Leléka: Горда нести наш прапор на "Євробаченні-2026"

16:20 16.05.2026
Виконавчий директор "Євробачення" Грін заявляє, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс, – ЗМІ

11:32 16.05.2026
Виступ Leléka у другому півфіналі "Євробачення-2026" входить до п'ятірки за кількістю переглядів

10:55 16.05.2026
Букмекери в день фіналу погіршили шанси України на "Євробаченні-2026", перемогу пророкують Фінляндії

