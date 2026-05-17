До складу нацжурі "Євробачення-2026" увійшли Victoria Niro, Klavdia Petrivna, Кириленко, Харчишин, Кот, Свірідова і Лещинський

До складу національного журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у Відні (Австрія) увійшли Victoria Niro, Ігор Кириленко, Klavdia Petrivna, Валерій Харчишин, Євген Кот, Анна Свірідова і Валентин Лещинський, повідомив Суспільний мовник.

"Згідно з оновленими правилами Євробачення склад національного журі країн-учасниць має відповідати низці вимог – професійному балансу, гендерному та віковому, зокрема включення двох членів журі віком до 25 років", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

Таким чином, до національного журі увійшли: співачка Victoria Niro; саундпродюсер Ігор Кириленко; співачка Klavdia Petrivna; фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин; артист Євген Кот; співзасновник гурту Ziferblat Валентин Лещинський; телеведуча Анна Свірідова.

Як повідомлялося, до складу нацжурі на "Євробачення-2024" входили співачка Alyosha, продюсерка Ірина Горова, керівник танцювального колективу Freedom Ballet Олена Коляденко, креативний продюсер телевізійних проєктів "Україна має талант", "Х-Фактор", "Маска" Костянтин Томільченко та засновник і автор музичного медіа Bezodnya Music Макс Нагорняк.

До складу нацжурі на "Євробачення-2025" входили засновник проєкту "Pianoбой" Дмитро Шуров, співак MÉLOVIN, хореографка-постановниця Олена Шоптенко, співачка Tayanna і генеральна продюсерка Натела Чхартішвілі-Зацаринна.

