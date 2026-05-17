02:18 17.05.2026

Глядачі України на "Євробаченні-2026" поставили найвищі бали Молдові, Румунії і Хорватії

Фінал 70-го ювілейного конкурсу "Євробачення-2026" у Відні
Глядачі України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у Відні (Австрія) поставили найвищі бали учасникам зі Молдови, Румунії і Хорватії.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у ніч на 17 травня у австрійському Відні відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2026", Україну представляла виконавиця Leléka з піснею Ridnym, яка зайняла 9 місце.

Фінальна оцінка кожного учасника складається з голосування національних журі та глядацького голосування.

Глядачі України віддали 12 балів Молдові, 10 балів – Румунії, 8 балів – Хорватії, 7 балів – Данії, 6 балів – Норвегії, 5 балів – Ізраїлю, 4 бали – Болгарії, 3 бали – Сербії, 2 бали – Фінляндії та 1 бал – Чехії.

Водночас Україна отримала 12 балів від глядачів із Швейцарії, а також 10 балів від Азербайджана.

В свою чергу, національне журі України поставило найвищі бали учасникам зі Мальти, Ізраїлю і Молдови.

Як повідомлялося, глядачі України на "Євробачення-2023" поставили найвищі бали учасникам із Польщі, Фінляндії та Хорватії; на "Євробачення-2024" – учасникам зі Швейцарії, Хорватії та Ірландії; на "Євробачення-2025" – учасникам зі Литви, Норвегії та Латвії.

