Нацжурі України на "Євробаченні-2026" поставило найвищі бали Мальті, Ізраїлю і Молдові

Результати другого напівфіналу 70-го ювілейного конкурсу "Євробачення-2026" у Відні | Фото: Інтерфакс-Україна

Національне журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" поставило найвищі бали учасникам зі Мальти, Ізраїлю і Молдови.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у ніч на 17 травня у австрійському Відні відбувається фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Україну представляє виконавиця Leléka з піснею Ridnym.

Фінальна оцінка кожного учасника складається з голосування національних журі та глядацького голосування.

Нацжурі України віддало 12 балів Мальті, 10 балів – Ізраїлю, 8 балів – Молдові, 7 балів – Чехії, 6 балів – Фінляндії, 5 балів – Франції, 4 бали – Італії, 3 бали – Румунії, 2 бали – Австралії та 1 бал – Великій Британії.

Речником від України, який оголосив бали був соліст гурту Ziferblat Даниїл Лещинський.

Як повідомлялося, під час фіналу "Євробачення-2023" національне журі на "Євробачення-2023" поставило найвищі бали учасникам зі Швеції, Литви та Австралії; під час фіналу "Євробачення-2024" – учасникам зі Швейцарії, Ірландії та Швеції; під час фіналу "Євробачення-2025" – учасникам з Німеччини, Великої Британії та Італії.