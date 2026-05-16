Інтерфакс-Україна
Культура
23:01 16.05.2026

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

1 хв читати
Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) вигукнула "Слава Україні" у фіналі "Євробачення-2026"
Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) вигукнула "Слава Україні" у фіналі "Євробачення-2026" | Фото: Інтерфакс-Україна

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) зі сцени у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" вигукнула "Слава Україна!" і знову показала рукою жест тризуба.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", 16 травня у австрійському Відні відбувається фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym виступила під 7-м номером.

"Слава Україні!", – сказала Вікторія Лелека зі сцени після виступу, а також показала на камеру рукою жест тризуба, як і після виступу у півфіналі.

Як повідомлялося, Leléka завершила свій виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала рукою жест тризуба.

Гурт Ziferblat зі сцени у фіналі "Євробачення-2025" подякував Європі за підтримку і виголосив гасло "Слава Україні!".

Дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" зі сцени у фіналі "Євробачення-2024" закликав до миру і свободи для України.

Український гурт Tvorchi продемонстрував плакат з написом "Тернопіль" в ефірі фіналу "Євробачення-2023" після російського обстрілу міста.

Соліст українського гурту Kalush Orchestra зі сцени фіналу "Євробачення-2022" закликав міжнародну спільноту допомогти Маріуполю.

Теги: #слава_україні #фінал #євробачення_2026 #євробачення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:38 16.05.2026
Leléka: Горда нести наш прапор на "Євробаченні-2026"

Leléka: Горда нести наш прапор на "Євробаченні-2026"

16:20 16.05.2026
Виконавчий директор "Євробачення" Грін заявляє, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс, – ЗМІ

Виконавчий директор "Євробачення" Грін заявляє, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс, – ЗМІ

11:32 16.05.2026
Виступ Leléka у другому півфіналі "Євробачення-2026" входить до п'ятірки за кількістю переглядів

Виступ Leléka у другому півфіналі "Євробачення-2026" входить до п'ятірки за кількістю переглядів

10:55 16.05.2026
Букмекери в день фіналу погіршили шанси України на "Євробаченні-2026", перемогу пророкують Фінляндії

Букмекери в день фіналу погіршили шанси України на "Євробаченні-2026", перемогу пророкують Фінляндії

10:33 16.05.2026
Фінал "Євробачення-2026" відбудеться в суботу, Leléka виступить під №7

Фінал "Євробачення-2026" відбудеться в суботу, Leléka виступить під №7

11:07 15.05.2026
Букмекери за день до фіналу погіршили шанси України на "Євробаченні-2026"

Букмекери за день до фіналу погіршили шанси України на "Євробаченні-2026"

09:55 15.05.2026
Leléka про виступ на "Євробаченні-2026": Я обіцяю, що у фіналі буде набагато краще

Leléka про виступ на "Євробаченні-2026": Я обіцяю, що у фіналі буде набагато краще

08:24 15.05.2026
Leléka виступить під №7 у фіналі "Євробачення-2026"

Leléka виступить під №7 у фіналі "Євробачення-2026"

00:37 15.05.2026
Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

00:33 15.05.2026
"Євробачення-2026". Повний список фіналістів

"Євробачення-2026". Повний список фіналістів

ВАЖЛИВЕ

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

ОСТАННЄ

Бережна: До експертів "Тисячовесни" додалися Войцешек, Карпенко, Дорофєєв, Томенко, Тунік і Резунов

Україна відкрила національний павільйон на 79-му Каннському кінофестивалі

Російський обстріл пошкодив захисне укриття музею Сковороди на Харківщині – Мінкультури

П'ять проєктів відібрані під час 1 туру конкурсу для Українського павільйону на Biennale Architettura 2027

"Я фотографую любов": у Нью-Йорку відкрили виставку британського фотографа Джайлза Дулі про Україну та памʼять війни

У Києві відкриється мультимедійна виставка про родини полонених оборонців "Азовсталі"

Як побудувати кар’єру в культурі та медіа: на ВДНГ пройде масштабний фестиваль

У Кам’янці-Подільському відкриють інтерактивний музей "Від Русі до України" з 5D-інсталяціями та мультимедійними експозиціями

Виконавчою директоркою Українського фонду культспадщини стане Олександра Ковальчук

Мінкультури має намір виділити 10 млн грн на щорічний моніторинг інформації у вітчизняних медіа у 2026р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА