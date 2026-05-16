Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) вигукнула "Слава Україні" у фіналі "Євробачення-2026" | Фото: Інтерфакс-Україна

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) зі сцени у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" вигукнула "Слава Україна!" і знову показала рукою жест тризуба.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", 16 травня у австрійському Відні відбувається фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym виступила під 7-м номером.

"Слава Україні!", – сказала Вікторія Лелека зі сцени після виступу, а також показала на камеру рукою жест тризуба, як і після виступу у півфіналі.

Як повідомлялося, Leléka завершила свій виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала рукою жест тризуба.

