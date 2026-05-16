Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!
Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) зі сцени у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" вигукнула "Слава Україна!" і знову показала рукою жест тризуба.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", 16 травня у австрійському Відні відбувається фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2026".
Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym виступила під 7-м номером.
"Слава Україні!", – сказала Вікторія Лелека зі сцени після виступу, а також показала на камеру рукою жест тризуба, як і після виступу у півфіналі.
Як повідомлялося, Leléka завершила свій виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала рукою жест тризуба.
Гурт Ziferblat зі сцени у фіналі "Євробачення-2025" подякував Європі за підтримку і виголосив гасло "Слава Україні!".
Дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" зі сцени у фіналі "Євробачення-2024" закликав до миру і свободи для України.
Український гурт Tvorchi продемонстрував плакат з написом "Тернопіль" в ефірі фіналу "Євробачення-2023" після російського обстрілу міста.
Соліст українського гурту Kalush Orchestra зі сцени фіналу "Євробачення-2022" закликав міжнародну спільноту допомогти Маріуполю.