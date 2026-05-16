Leléka: Горда нести наш прапор на "Євробаченні-2026"

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) з прапором України | Фото: Інтерфакс-Україна

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) заявляє, що горда нести прапор України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026".

"Горда нести наш прапор і бути голосом ваших сердець", – написала Вікторія Лелека в Instagram після початку фінала "Євробачення-2026", де країни-учасниці презентували себе на сцені.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представниця від України, Leléka із піснею Ridnym виступатиме під №7 у фіналі "Євробачення-2026".

Джерело: www.instagram.com/reel/DYaSbIdMe9f/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh…