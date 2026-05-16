Інтерфакс-Україна
Культура
16:20 16.05.2026

Виконавчий директор "Євробачення" Грін заявляє, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс, – ЗМІ

Виконавчий директор міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" Мартін Грін заявляє, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс, повідомляє британська радіостанція LBC.

Зокрема, в інтерв’ю LBC Грін зазначив, що виключення Росії з конкурсу було засноване виключно на поведінці російського державного мовника ВГТРК, незалежність якого від Кремля не вдалося довести.

На запитання, чи може Росія повернутися до конкурсу, якщо її мовник дотримуватиметься правил членства, Грін відповів: "Теоретично, так".

Крім того, за його словами, рішення про виключення Росії з конкурсу не було засноване на темі війни.

Як повідомлялося, Росія не може брати участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" з 2022 року, після того як країна була позбавлена цього права через повномасштабну агресію проти України.

