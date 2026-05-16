Виступ Leléka у другому півфіналі "Євробачення-2026" входить до п'ятірки за кількістю переглядів

Фото: https://www.facebook.com/lelekaofficial

Виступ української виконавиці Leléka із піснею Ridnym у другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" посідає п’яте місце за кількістю переглядів на офіційному ютуб-каналі конкурсу.

У ніч із 14 на 15 травня у австрійському Відні пройшов другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", де 15 учасників виборювали право представити свою країну у фіналі конкурсу, а також були позаконкурсні виступи представників Франції, Австрії і Великої Британії.

За трохи більше ніж добу, найбільшу кількість переглядів, а саме 1,1 млн, на офіційному ютуб-каналі "Євробачення-2026" зібрали представниця Болгарії DARA з піснею Bangaranga, а далі за кількістю переглядів іде виступ представниці Румунії Alexandra Căpitănescu з піснею Choke Me, який станом на сьогодні переглянули 956 тис разів. Всі інші виконавці наразі набрали менше 950 тис. переглядів.

Виступ представниці України, виконавиці Leléka з піснею Ridnym наразі має 855 тис. переглядів, що є п’ятим результатом після Болгарії, Румунії, Мальти і Австралії.

З обох півфіналів найбільше переглядів має виступ представника Греції Akylas з піснею Ferto (2,3 млн).

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представниця від України, Leléka із піснею Ridnym виступатиме під №7 у фіналі "Євробачення-2026".

За результатами двох півфіналів до фіналу пройшли представники: України, Греції, Фінляндії, Бельгії, Швеції, Молдови, Ізраїлю, Сербії, Хорватії, Литви, Польщі, Болгарії, Норвегії, Австралії, Румунії, Мальти, Кіпру, Албанії, Данії і Чехії. Крім того, у фінал автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, а також Австрія як країна-переможниця "Євробачення-2025".