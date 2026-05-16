Букмекери в день фіналу погіршили шанси України на "Євробаченні-2026", перемогу пророкують Фінляндії

У день фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" букмекери дещо погіршили шанси України, тепер вона на 13-му місці (після національного відбору пророкували 5-те місце).

Згідно з букмекерською статистикою, яка публікується на сайті Eurovisionworld, представниця України Leléka з піснею Ridnym має 82% шансу потрапити в ТОП-15 фіналістів, 64% шансу потрапити в десятку переможців, 14% шансу потрапити до п’ятірки, 6% шансу опинитися серед трійки лідерів, і лише 1% шансу на перемогу.

Загалом на сьогодні за статистикою букмекерів Leléka може зайняти 13-те місце, за день до цього пророкували 12-те.

В той же час, представник Фінляндії має 41% шансу стати переможцем конкурсу в 2026 році. Друге і третє місця передбачаються представникам Австралії і Греції відповідно, їхні шанси на перемогу становлять 21% і 7%. Далі йде Ізраїль і Румунія (по 6%), а після них – Болгарія і Данія (по 3%).

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представниця від України, Leléka із піснею Ridnym виступатиме під №7 у фіналі "Євробачення-2026".

За результатами двох півфіналів до фіналу пройшли представники: України, Греції, Фінляндії, Бельгії, Швеції, Молдови, Ізраїлю, Сербії, Хорватії, Литви, Польщі, Болгарії, Норвегії, Австралії, Румунії, Мальти, Кіпру, Албанії, Данії і Чехії. Крім того, у фінал автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, а також Австрія як країна-переможниця "Євробачення-2025".