Фінал "Євробачення-2026" відбудеться в суботу, Leléka виступить під №7

Фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", на якому 25 учасників представлятимуть свою країну, відбудеться у суботу, 16 травня, в австрійському місті Відень.

У фіналі конкурсу змагатимуться представники: Данії: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem, Німеччини (Sarah Engels – Fire), Ізраїлю: Noam Bettan – Michelle, Бельгії: ESSYLA – Dancing on the Ice, Албанії: Alis – Nân, Греції: Akylas – Ferto, України: Leléka – Ridnym, Австралії: Delta Goodrem – Eclipse, Сербії: LAVINA – Kraj mene, Мальти: Aidan – Bella, Чехії: Daniel Žižka – Crossroads, Болгарії: DARA – Bangaranga, Хорватії: LELEK – Andromeda, Великої Британії: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei, Франції: Monroe – Regarde!, Молдови: Satoshi – Viva, Moldova!, Фінляндії: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin, Польщі: ALICJA – Pray, Литви: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más, Швеції: FELICIA – My System, Кіпру: Antigoni – JALLA, Італії: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì, Норвегії: Jonas Lovv – Ya Ya Ya, Румунії: Alexandra Căpitănescu – Choke Me і Австрії: COSMÓ – Tanzschein (зазначені в порядку виступів).

Представниця України, виконавиця Leléka з піснею Ridnym виступить під сьомим номером, як і минулорічні представники, гурт Ziferblat.

У фіналі українці зможуть проголосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України. В той же час, проголосувати за представників України можуть українці за кордоном.

Крім того, глядачі з усього світу, окрім тих, хто перебуває в країнах-учасницях, можуть віддати голосу за свої улюблені пісні перед великим фіналом. Голосування розпочалося опівночі і закривається перед початком ефіру.

Соліст гурту Ziferblat Даниїл Лещинський буде речником від України на "Євробачення-2026" і оголосить бали, які національне журі поставило країнам.

Суспільне мовлення транслюватиме "Євробачення-2026" наживо на телебаченні, диджитал-платформах і радіо.

Зокрема, пряма трансляція фіналу розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00, крім того, наживо ефір першого півфіналу можна буде послухати на "Радіо Промінь", а також ефір можна буде дивитися на сайті "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення".

Крім того, як повідомили у "Суспільному", о 21:00 розпочнеться трансляція передшоу, у якому до Тімура Мірошниченка співведучою долучиться виконавиця alyona alyona. Разом з музичними критиками Максом Нагорняком та Нателлою Кірс вони обговорять масштаби "Євробачення-2026", найочікуваніші виступи та головних цьогорічних фаворитів.

Як повідомлялося, представник Австрії виконавець JJ переміг у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" у шведському у швейцарському місті Базель.

70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії) на найбільшій критій арені країни Wiener Stadthalle.