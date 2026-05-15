Інтерфакс-Україна
Культура
17:49 15.05.2026

Україна відкрила національний павільйон на 79-му Каннському кінофестивалі

Фото: ДержКіно

У межах кіноринку Marché du Film 14 травня відбулося офіційне відкриття Українського Національного павільйону на 79-му Cannes Film Festival, повідомляє на своїй сторінці у Facebook ДержКіно.

"В умовах війни кінематограф стає не просто мистецтвом, а потужним інструментом культурної дипломатії та інформаційного спротиву", — заявив голова Державне агентство України з питань кіно Андрій Осіпов під час відкриття павільйону.

Відкриття павільйону розпочалося хвилиною мовчання в пам’ять про загиблих унаслідок російських обстрілів України.

У заході взяли участь українські режисери, продюсери, представники кіноіндустрії, міжнародні партнери та гості фестивалю.

Під час відкриття генеральний директор Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" Андрій Халпахчі, директор SUNNY BUNNY Богдан Жук та програмна координаторка Одеський міжнародний кінофестиваль Надія Рокитянська представили українські міжнародні кінофестивалі, які продовжують роботу попри виклики повномасштабної війни.

Учасники заходу наголосили на важливості міжнародної співпраці та подальшої підтримки української кіноіндустрії.

Також відкриття павільйону відвідав Мстислав Чернов — режисер, воєнний кореспондент та лауреат премії «Оскар», який цьогоріч очолює журі премії L’Œil d’Or у межах Каннського кінофестивалю.

Робота Українського Національного павільйону триватиме протягом усього кіноринку Marché du Film. Павільйон стане платформою для нетворкінгу, презентації нових українських кінопроєктів та зміцнення зв’язків зі світовою кіноіндустрією.

