Російський обстріл пошкодив захисне укриття музею Сковороди на Харківщині – Мінкультури

Фото: Мінкульт

Російський обстріл із застосуванням БПЛА пошкодив захисне укриття над будівлею Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди – пам’яткою історії національного значення "Будинок, у якому жив і помер Г.С. Сковорода", повідомило Міністерство культури України.

"За попередньою інформацією, внаслідок атаки пошкоджено вісім прольотів даху захисного укриття. В одному з прольотів фахівці зафіксували значний отвір, ще сім зазнали ушкоджень уламками. Водночас конструктив самої пам’ятки та несучі конструкції укриття не постраждали", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що поліція, рятувальники та профільні фахівці документують наслідки обстрілу й складають технічний акт пошкоджень.

"Музей Григорія Сковороди став символом незламності української культури після російського удару у 2022 році. Сьогодні ворог знову намагається пошкодити місце, яке зберігає нашу історичну пам’ять. Ми продовжуємо працювати разом із міжнародними партнерами, щоб захистити українську спадщину", – наголосили у відомстві.

Згідно з повідомленням, Мінкультури вже повідомило про пошкодження ЮНЕСКО, і найближчим часом Департамент культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації також направить до організації офіційний лист щодо можливості проведення ремонтних робіт та усунення наслідків обстрілу силами підрядної організації.

Як повідомлялося, Музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка Харківської області російські війська вже обстрілювали у травні 2022 року. Тоді внаслідок ракетного удару будівля музею зазнала значних руйнувань. Після цього міжнародні партнери долучилися до створення захисного укриття для збереження пам’ятки.