Інтерфакс-Україна
Культура
15:14 15.05.2026

П'ять проєктів відібрані під час 1 туру конкурсу для Українського павільйону на Biennale Architettura 2027

2 хв читати
П'ять проєктів відібрані під час 1 туру конкурсу для Українського павільйону на Biennale Architettura 2027
Фото: https://artreview.com/

Український інститут оголосив результати першого туру відкритого конкурсу з відбору проєкту для Українського павільйону на Biennale Architettura 2027 у Венеції, повідомляється на сайті проєкту.

До наступного етапу були відібрані наступні проєкти:

Beyond Shelter, ГО "МЕТАЛАБ";

ТОЛОКА. НЕЙРОАРХІТЕКТУРА МІКРОСПІЛЬНОТИ / TOLOKA. MICROCOMMUNITY NEUROARCHITECTURE, Громадська організація "Культурний десант" / Non-Governmental Organization "Cultural Forces";

"Все йде, все минає / All Flows and All Passes", Громадська організація "Європейська архітектурна асамблея студентів України" / Public Organization "European Architecture Students Assembly of Ukraine";

Early Birds, PlatformaBuro;

"Салют. Перемога / Salut.Peremoha", Культурно-освітній заклад "Музей сучасного мистецтва в м. Одеса".

Наступним етапом стане презентація проєктів і оголошення обраного членами журі переможця.

Орієнтовно, 29 червня 2026 року має бути укладений договір з переможцем конкурсу.

Міжнародна архітектурна виставка – La Biennale di Venezia – проходить кожні два роки у Венеції. У межах виставки країни-учасниці презентують власні павільйони та архітектурні візії, що відповідають на сучасні соціальні, технологічні й культурні виклики.

20-та Міжнародна архітектурна виставка – La Biennale di Venezia триватиме з 8 травня до 21 листопада 2027 року (попереднє відкриття 6-7 травня). Кураторами виставки є Ван Шу та Лу Веньюй (Wang Shu and Lu Wenyu) – архітектори й освітяни, засновники архітектурного факультету в Китайській академії мистецтв.

Український інститут з 2025 року призначений комісаром Українського павільйону й виступає ключовим організатором та координатором представлення України на Венеційській бієнале.

Теги: #україна #бієнале #архітектура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:17 15.05.2026
У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

23:26 14.05.2026
Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

20:57 14.05.2026
Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

16:52 14.05.2026
ЄС фіналізує пакет підтримки дронами на EUR6 млрд для України – фон дер Ляєн

ЄС фіналізує пакет підтримки дронами на EUR6 млрд для України – фон дер Ляєн

11:02 14.05.2026
Рубіо сподівається на відновлення переговорів України та РФ, попри впевненість обох сторін у посиленні позицій

Рубіо сподівається на відновлення переговорів України та РФ, попри впевненість обох сторін у посиленні позицій

20:16 13.05.2026
Рютте запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 0,25% ВВП – ЗМІ

Рютте запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 0,25% ВВП – ЗМІ

20:11 13.05.2026
ТПП України запрошує бізнес до участі в діловій місії до Сербії 19-21 травня

ТПП України запрошує бізнес до участі в діловій місії до Сербії 19-21 травня

20:09 13.05.2026
Словаччина відкрила ПП на кордоні з Україною – ЗМІ

Словаччина відкрила ПП на кордоні з Україною – ЗМІ

18:18 13.05.2026
Україна та Литва домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal – Зеленський

Україна та Литва домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal – Зеленський

18:14 13.05.2026
Литва та Україна уклали угоду у сферах оборонної експертизи та оборонної промисловості

Литва та Україна уклали угоду у сферах оборонної експертизи та оборонної промисловості

ВАЖЛИВЕ

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

ОСТАННЄ

У Києві відкриється мультимедійна виставка про родини полонених оборонців "Азовсталі"

Як побудувати кар’єру в культурі та медіа: на ВДНГ пройде масштабний фестиваль

У Кам’янці-Подільському відкриють інтерактивний музей "Від Русі до України" з 5D-інсталяціями та мультимедійними експозиціями

Виконавчою директоркою Українського фонду культспадщини стане Олександра Ковальчук

Мінкультури має намір виділити 10 млн грн на щорічний моніторинг інформації у вітчизняних медіа у 2026р.

Букмекери за день до фіналу погіршили шанси України на "Євробаченні-2026"

Залужний, Буданов і учасники спецоперації вперше розкриють деталі прориву до "Азовсталі" у фільмі "Сталеві птахи"

Краса і тривога сучасності: у Києві відкриють виставку Юрія Соломка "Квітник"

Leléka про виступ на "Євробаченні-2026": Я обіцяю, що у фіналі буде набагато краще

Зоопарк XII Місяців відкриє сезон першим публічним показом чорного дитинчати далекосхідного леопарда

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА