П'ять проєктів відібрані під час 1 туру конкурсу для Українського павільйону на Biennale Architettura 2027

Український інститут оголосив результати першого туру відкритого конкурсу з відбору проєкту для Українського павільйону на Biennale Architettura 2027 у Венеції, повідомляється на сайті проєкту.

До наступного етапу були відібрані наступні проєкти:

Beyond Shelter, ГО "МЕТАЛАБ";

ТОЛОКА. НЕЙРОАРХІТЕКТУРА МІКРОСПІЛЬНОТИ / TOLOKA. MICROCOMMUNITY NEUROARCHITECTURE, Громадська організація "Культурний десант" / Non-Governmental Organization "Cultural Forces";

"Все йде, все минає / All Flows and All Passes", Громадська організація "Європейська архітектурна асамблея студентів України" / Public Organization "European Architecture Students Assembly of Ukraine";

Early Birds, PlatformaBuro;

"Салют. Перемога / Salut.Peremoha", Культурно-освітній заклад "Музей сучасного мистецтва в м. Одеса".

Наступним етапом стане презентація проєктів і оголошення обраного членами журі переможця.

Орієнтовно, 29 червня 2026 року має бути укладений договір з переможцем конкурсу.

Міжнародна архітектурна виставка – La Biennale di Venezia – проходить кожні два роки у Венеції. У межах виставки країни-учасниці презентують власні павільйони та архітектурні візії, що відповідають на сучасні соціальні, технологічні й культурні виклики.

20-та Міжнародна архітектурна виставка – La Biennale di Venezia триватиме з 8 травня до 21 листопада 2027 року (попереднє відкриття 6-7 травня). Кураторами виставки є Ван Шу та Лу Веньюй (Wang Shu and Lu Wenyu) – архітектори й освітяни, засновники архітектурного факультету в Китайській академії мистецтв.

Український інститут з 2025 року призначений комісаром Українського павільйону й виступає ключовим організатором та координатором представлення України на Венеційській бієнале.