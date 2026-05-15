Інтерфакс-Україна
Культура
15:04 15.05.2026

У Києві відкриється мультимедійна виставка про родини полонених оборонців "Азовсталі"

Фото: організатори заходу

У київському просторі HUB 4308, 16 травня відкриється мультимедійна виставка "Those who are waiting. Ті, що чекають" фотографки Олени Бродзинської, присвячена четвертій річниці виходу оборонців "Азовсталі", повідомляють організатори.

«Проєкт намагається перетворити колективну травму на простір спільної пам’яті та боротьби за повернення близьких», - зазначається в описі виставки.

Документальний мистецький проєкт розповідає п’ять реальних історій українських військових та їхніх родин, які очікують повернення своїх близьких із полону. Експозиція поєднає фоторепортажі з акцій підтримки, аудіоісторії, документальні відео та особисті артефакти героїв, зокрема прапори й скульптури.

Як зазначається, виставка порушує теми суспільної згуртованості, пам’яті та тривалого очікування сотень українських військових, які досі залишаються у російському полоні.

У межах відкриття також заплановані показ документального фільму, лекції з етичної комунікації та дискусії про роль мистецтва у формуванні культури пам’яті за участі військових, психологів та активістів.

Виставка триватиме до 20 травня за адресою: вул. Обсерваторна, 12А (HUB 4308).

