Інтерфакс-Україна
Культура
14:43 15.05.2026

Як побудувати кар’єру в культурі та медіа: на ВДНГ пройде масштабний фестиваль

2 хв читати
Як побудувати кар’єру в культурі та медіа: на ВДНГ пройде масштабний фестиваль
Фото: пресслужба ВДНГ

На ВДНГ 21–24 травня вдруге відбудеться «Фестиваль кар’єри» — масштабний освітньо-професійний захід, який цього року значно розширить напрям культури, медіа та креативних індустрій, повідомляє пресслужба ВДНГ.

"Фестиваль стане простором для тих, хто шукає не лише роботу, а й розуміння власного професійного шляху — від першого резюме та співбесіди до роботи в культурній, медійній чи творчій сфері", — повідомляють організатори.

Упродовж чотирьох днів на території ВДНГ відбудеться понад 250 подій — лекцій, воркшопів, дискусій, профорієнтаційних ігор та інтерактивних майстеркласів. До участі долучаться понад 250 компаній, освітніх і благодійних організацій, державних установ та представників бізнесу.

Окрему увагу цьогоріч організатори приділили культурним і креативним професіям — журналістиці, театру, кіно, публічним виступам, роботі перед камерою, створенню особистого бренду та комунікаціям.

Серед подій культурного напряму — дискусія "Професія “актор”: стереотипи VS реальність", де представники театральної та кіноіндустрії говоритимуть про реальну роботу актора поза романтизованими уявленнями про професію. Окремий блок буде присвячений можливості зміни професії та входу в кіноіндустрію «з нуля».

Також на фестивалі відбудуться практичні заняття з телевізійної роботи та взаємодії з камерою, де учасники зможуть спробувати себе в ролі журналістів, ведучих та спікерів. Для дітей і підлітків проведуть майстеркласи з основ журналістики, відеозйомки та роботи в кадрі.

Водночас значна частина програми буде присвячена практичним навичкам працевлаштування — створенню резюме, проходженню співбесід, оформленню LinkedIn-профілю, переговорам щодо зарплати та побудові особистого бренду.

Серед спікерів — HR-фахівці, кар’єрні консультанти, представники освітніх платформ, експерти з публічних виступів, маркетингу та психології професійного самовизначення.

Новинкою цьогорічного фестивалю стане "Кар’єрне кафе", де всі охочі зможуть безкоштовно отримати консультації кар’єрних радників, пройти профорієнтаційне тестування та взяти участь у спеціалізованих майстеркласах.

Крім того, організатори створять окрему освітню зону для дітей та підлітків, де через інтерактивні формати й ігри молодь зможе досліджувати різні професії та напрями розвитку.

Окремий блок подій присвятять темам адаптації ветеранів до цивільного життя, ролі жінок у традиційно «чоловічих» професіях, сучасним викликам ринку праці та психологічним аспектам вибору професії.

Частина заходів транслюватиметься онлайн на YouTube-каналі ВДНГ.

Вхід на всі події фестивалю — вільний.

Теги: #вднг #фестиваль_карєри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:32 13.05.2026
У Києві 17 травня вперше відбудеться етнофестиваль "Віднайдені"

У Києві 17 травня вперше відбудеться етнофестиваль "Віднайдені"

17:25 06.05.2026
На ВДНГ презентували дослідження про радянську спадщину та запропонували демонтаж частини символіки

На ВДНГ презентували дослідження про радянську спадщину та запропонували демонтаж частини символіки

12:14 01.05.2026
ВДНГ презентувала дослідницький проєкт "(НЕ)виставка" про радянську спадщину Експоцентру – гендиректор

ВДНГ презентувала дослідницький проєкт "(НЕ)виставка" про радянську спадщину Експоцентру – гендиректор

17:16 29.04.2026
ZNWYNTAR, Могилевська, ТНМК і “ІТС МАЙ ЛАЙФ”: що відбудеться у травні в Feels Garden на ВДНГ

ZNWYNTAR, Могилевська, ТНМК і “ІТС МАЙ ЛАЙФ”: що відбудеться у травні в Feels Garden на ВДНГ

16:59 29.04.2026
Попри зливи і бурю: “Книжкова країна” на ВДНГ зібрала понад 71 тис. гостей і продажі на 32 млн грн

Попри зливи і бурю: “Книжкова країна” на ВДНГ зібрала понад 71 тис. гостей і продажі на 32 млн грн

20:17 21.04.2026
У Києві проведуть масовий флешмоб зі скакалками в межах Urban Flow: Jump 2.0

У Києві проведуть масовий флешмоб зі скакалками в межах Urban Flow: Jump 2.0

19:38 21.04.2026
На ВДНГ вперше відкриють закриті радянські панно і розглядають створення музею пропаганди - гендиректор

На ВДНГ вперше відкриють закриті радянські панно і розглядають створення музею пропаганди - гендиректор

16:53 20.04.2026
"Друга Ріка", СКАЙ і "Мотор’ролла": на ВДНГ у Києві пройде GARDEN BEER WEEKEND

"Друга Ріка", СКАЙ і "Мотор’ролла": на ВДНГ у Києві пройде GARDEN BEER WEEKEND

14:02 19.03.2026
У Києві відкриють виставку Ван Гога з ефектом повного занурення

У Києві відкриють виставку Ван Гога з ефектом повного занурення

17:33 21.01.2026
Стало відомо, де і коли у Києві відбудеться фестиваль “Книжкова країна”

Стало відомо, де і коли у Києві відбудеться фестиваль “Книжкова країна”

ВАЖЛИВЕ

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

ОСТАННЄ

П'ять проєктів відібрані під час 1 туру конкурсу для Українського павільйону на Biennale Architettura 2027

"Я фотографую любов": у Нью-Йорку відкрили виставку британського фотографа Джайлза Дулі про Україну та памʼять війни

У Києві відкриється мультимедійна виставка про родини полонених оборонців "Азовсталі"

У Кам’янці-Подільському відкриють інтерактивний музей "Від Русі до України" з 5D-інсталяціями та мультимедійними експозиціями

Виконавчою директоркою Українського фонду культспадщини стане Олександра Ковальчук

Мінкультури має намір виділити 10 млн грн на щорічний моніторинг інформації у вітчизняних медіа у 2026р.

Букмекери за день до фіналу погіршили шанси України на "Євробаченні-2026"

Залужний, Буданов і учасники спецоперації вперше розкриють деталі прориву до "Азовсталі" у фільмі "Сталеві птахи"

Краса і тривога сучасності: у Києві відкриють виставку Юрія Соломка "Квітник"

Leléka про виступ на "Євробаченні-2026": Я обіцяю, що у фіналі буде набагато краще

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА