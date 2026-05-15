Як побудувати кар’єру в культурі та медіа: на ВДНГ пройде масштабний фестиваль

Фото: пресслужба ВДНГ

На ВДНГ 21–24 травня вдруге відбудеться «Фестиваль кар’єри» — масштабний освітньо-професійний захід, який цього року значно розширить напрям культури, медіа та креативних індустрій, повідомляє пресслужба ВДНГ.

"Фестиваль стане простором для тих, хто шукає не лише роботу, а й розуміння власного професійного шляху — від першого резюме та співбесіди до роботи в культурній, медійній чи творчій сфері", — повідомляють організатори.

Упродовж чотирьох днів на території ВДНГ відбудеться понад 250 подій — лекцій, воркшопів, дискусій, профорієнтаційних ігор та інтерактивних майстеркласів. До участі долучаться понад 250 компаній, освітніх і благодійних організацій, державних установ та представників бізнесу.

Окрему увагу цьогоріч організатори приділили культурним і креативним професіям — журналістиці, театру, кіно, публічним виступам, роботі перед камерою, створенню особистого бренду та комунікаціям.

Серед подій культурного напряму — дискусія "Професія “актор”: стереотипи VS реальність", де представники театральної та кіноіндустрії говоритимуть про реальну роботу актора поза романтизованими уявленнями про професію. Окремий блок буде присвячений можливості зміни професії та входу в кіноіндустрію «з нуля».

Також на фестивалі відбудуться практичні заняття з телевізійної роботи та взаємодії з камерою, де учасники зможуть спробувати себе в ролі журналістів, ведучих та спікерів. Для дітей і підлітків проведуть майстеркласи з основ журналістики, відеозйомки та роботи в кадрі.

Водночас значна частина програми буде присвячена практичним навичкам працевлаштування — створенню резюме, проходженню співбесід, оформленню LinkedIn-профілю, переговорам щодо зарплати та побудові особистого бренду.

Серед спікерів — HR-фахівці, кар’єрні консультанти, представники освітніх платформ, експерти з публічних виступів, маркетингу та психології професійного самовизначення.

Новинкою цьогорічного фестивалю стане "Кар’єрне кафе", де всі охочі зможуть безкоштовно отримати консультації кар’єрних радників, пройти профорієнтаційне тестування та взяти участь у спеціалізованих майстеркласах.

Крім того, організатори створять окрему освітню зону для дітей та підлітків, де через інтерактивні формати й ігри молодь зможе досліджувати різні професії та напрями розвитку.

Окремий блок подій присвятять темам адаптації ветеранів до цивільного життя, ролі жінок у традиційно «чоловічих» професіях, сучасним викликам ринку праці та психологічним аспектам вибору професії.

Частина заходів транслюватиметься онлайн на YouTube-каналі ВДНГ.

Вхід на всі події фестивалю — вільний.