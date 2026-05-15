У Кам’янці-Подільському відкриють інтерактивний музей "Від Русі до України" з 5D-інсталяціями та мультимедійними експозиціями

У Кам’янці-Подільському в червні 2026 року планують відкрити новий масштабний музейний простір "Від Русі до України: Кам’янець крізь віки", повідомляє у Facebook Музей Становлення української нації.

"Ти зайдеш як гість - вийдеш як свідок", — таким є головний ідейний меседж проєкту, який, за задумом авторів, має перетворити вивчення історії на емоційний досвід через атмосферу, звук, світло, мультимедійні проєкції та інтерактивне занурення у події минулого.

Як повідомляється, 14 травня відбулася передпрезентація музею, який відкриють на площі Польський ринок, 19/5.

За словами організаторів, простір стане музеєм нового покоління, де українська історія оживатиме завдяки 5D-діорамам, світловим і звуковим інсталяціям та інтерактивним експозиціям.

Особливе місце в концепції музею займає тема української державності, боротьби за свободу та ролі Кам’янця-Подільського в історії України. Крім того, частину контенту планують інтегрувати з програмою національного мультипредметного тесту (НМТ), щоб молодь могла вивчати історію через емоційний досвід та взаємодію.

Автор і засновник проєкту Валерій Галан зазначив, що музей створюють для людей, які прагнуть глибше зрозуміти власне коріння та історію України.

"Людина, яка усвідомлює, ким вона є, знає, що захищати і чим пишатися", — наголосив Галан.

За задумом команди, музей має стати простором формування сучасної української ідентичності та місцем осмислення історичного шляху України.