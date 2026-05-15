Виконавчою директоркою Українського фонду культспадщини стане Олександра Ковальчук

Виконавчою директоркою Українського фонду культурної спадщини (УФКС) стане Олександра Ковальчук, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Вона очолить Генеральний секретаріат Фонду та координуватиме роботу у співпраці з українськими й міжнародними партнерами. УКФС переходить до операційної роботи та запуску перших програм із захисту й збереження української культурної спадщини", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, серед пріоритетів – стабілізація пошкоджених Росією пам’яток, підтримка музеїв і фахівців, захист евакуйованих колекцій та документування культурної спадщини, яка перебуває під загрозою.

"Олександра Ковальчук має 10+ років досвіду у сфері музейного менеджменту, культурної політики та міжнародного партнерства. Вона долучилася до трансформації Одеського національного художнього музею, а після початку повномасштабної війни очолила ГО "Museum for Change" яка підтримала понад 200 музеїв по всій Україні", – розповіла віцепрем’єр.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури з партнерами на Конференції з відновлення 2025 у Римі (Італія) презентували нові міжнародні інструменти для підтримки української культури: Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine.

На початку листопада в Копенгагені (Данія) відбулася друга міжнародна конференція "Співпраця заради стійкості", на якій презентувати механізм функціонування Українського фонду культурної спадщини. По результатам конференції Данія, Нідерланди, Польща та Велика Британія заявили, що інвестують EUR3 млн у новостворений Український фонд культурної спадщини.

Наприкінці січня 2026 року Бережна заявила, що запуск діяльності UCHF потребує стартового бюджету у розмірі 10-15 млн євро. Зокрема, про свої внески оголосили: Королівство Данія – 10 млн данських крон, Королівство Нідерланди – 1 млн євро, Велика Британія – 200 тис. фунтів стерлінгів, Республіка Польща та Королівство Іспанія – по 0,5 млн євро, Естонська Республіка – 20 тис. євро. Вона додала, що у перший рік роботи Фонд планує залучити до 50 млн євро.

У січні було сформовано Раду директорів Українського фонду культурної спадщини. 17 лютого головою Ради директорів обрано уповноваженого президента Франції з питань економічної допомоги та відновлення України П’єра Ельбронна, віце-головою – заступницю керівника Офісу президента України Олену Ковальську.