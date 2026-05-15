Інтерфакс-Україна
Культура
11:35 15.05.2026

Мінкультури має намір виділити 10 млн грн на щорічний моніторинг інформації у вітчизняних медіа у 2026р.

1 хв читати
Мінкультури має намір виділити 10 млн грн на щорічний моніторинг інформації у вітчизняних медіа у 2026р.
Фото: https://www.freepik.com/

Міністерство культури України має намір виділити понад 10 млн грн на проведення щорічних заходів із моніторингу інформації у вітчизняних медіа у 2026 році.

Згідно з наказом №568 від 14 травня, Міністерство культури доручило державному підприємству "Центр захисту інформаційного простору України" забезпечити підготовку та проведення заходів із моніторингу інформації у вітчизняних медіа.

У зв’язку з чим департаменту фінансової політики міністерства доручено передбачити асигнування на проведення заходів у сумі 10 млн 45,5 тис. грн, зокрема 292,6 тис. грн на утримання виконавця.

Як повідомлялося, 2024 року Мінкультури також проводило заходи з моніторингу інформації у вітчизняних медіа. Тоді передбачалося виділити на ці цілі 10 млн грн. В той же час у 2025 році на ці цілі передбачалося 15 млн грн.

Тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що здійснення владою моніторингу інформації в медіа необхідне для правильного формування інформаційної політики. За його словами, цей моніторинг здійснюється для органів влади, Офісу президента, Кабінету міністрів, інших міністерств, зокрема, для Мінкультури.

Теги: #моніторинг #медіа #мінкультури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:47 12.05.2026
Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Марікуца, Таллер, Царик, Фалілеєва, Голубєва, Зайончковська, Сліпченко, Буковська, Першко і Панченко

Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Марікуца, Таллер, Царик, Фалілеєва, Голубєва, Зайончковська, Сліпченко, Буковська, Першко і Панченко

14:18 08.05.2026
Мінкультури доручило Держкіно утворити комісію з визначення критично важливих підприємств у сфері кінематографії

Мінкультури доручило Держкіно утворити комісію з визначення критично важливих підприємств у сфері кінематографії

11:45 07.05.2026
Міжнародні партнери виступили зі спільною заявою на підтримку України під час 61-ї Венеційської бієнале

Міжнародні партнери виступили зі спільною заявою на підтримку України під час 61-ї Венеційської бієнале

11:05 07.05.2026
Мінкультури просить Рівненську ОВА здійснити моніторинг стану Тараканівського форту і за необхідності вжити заходи реагування

Мінкультури просить Рівненську ОВА здійснити моніторинг стану Тараканівського форту і за необхідності вжити заходи реагування

15:23 05.05.2026
Штат Секретаріату мовного омбудсмена буде розширено з 2027р – Мінкультури

Штат Секретаріату мовного омбудсмена буде розширено з 2027р – Мінкультури

11:45 30.04.2026
Кабмін провів низку кадрових призначень у Мінкультури та Вінницькій ОДА

Кабмін провів низку кадрових призначень у Мінкультури та Вінницькій ОДА

15:15 29.04.2026
Від локальних ініціатив до впливових адвокаційних кампаній: як НАМ посилює голос громад через медіа

Від локальних ініціатив до впливових адвокаційних кампаній: як НАМ посилює голос громад через медіа

12:00 24.04.2026
Мінекономіки готує нові правила моніторингу експорту сої та ріпаку

Мінекономіки готує нові правила моніторингу експорту сої та ріпаку

16:12 22.04.2026
Основні економічні індикатори України та світу

Основні економічні індикатори України та світу

21:18 21.04.2026
Бережна: 71% українців регулярно споживають російськомовний контент

Бережна: 71% українців регулярно споживають російськомовний контент

ВАЖЛИВЕ

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

ОСТАННЄ

Виконавчою директоркою Українського фонду культспадщини стане Олександра Ковальчук

Букмекери за день до фіналу погіршили шанси України на "Євробаченні-2026"

Залужний, Буданов і учасники спецоперації вперше розкриють деталі прориву до "Азовсталі" у фільмі "Сталеві птахи"

Краса і тривога сучасності: у Києві відкриють виставку Юрія Соломка "Квітник"

Leléka про виступ на "Євробаченні-2026": Я обіцяю, що у фіналі буде набагато краще

Зоопарк XII Місяців відкриє сезон першим публічним показом чорного дитинчати далекосхідного леопарда

Маловідомі факти та кумедні історії: у Києві говоритимуть про шлюб Івана Франка та Ольги Хоружинської

Leléka виступить під №7 у фіналі "Євробачення-2026"

Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА