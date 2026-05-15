Мінкультури має намір виділити 10 млн грн на щорічний моніторинг інформації у вітчизняних медіа у 2026р.

Міністерство культури України має намір виділити понад 10 млн грн на проведення щорічних заходів із моніторингу інформації у вітчизняних медіа у 2026 році.

Згідно з наказом №568 від 14 травня, Міністерство культури доручило державному підприємству "Центр захисту інформаційного простору України" забезпечити підготовку та проведення заходів із моніторингу інформації у вітчизняних медіа.

У зв’язку з чим департаменту фінансової політики міністерства доручено передбачити асигнування на проведення заходів у сумі 10 млн 45,5 тис. грн, зокрема 292,6 тис. грн на утримання виконавця.

Як повідомлялося, 2024 року Мінкультури також проводило заходи з моніторингу інформації у вітчизняних медіа. Тоді передбачалося виділити на ці цілі 10 млн грн. В той же час у 2025 році на ці цілі передбачалося 15 млн грн.

Тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що здійснення владою моніторингу інформації в медіа необхідне для правильного формування інформаційної політики. За його словами, цей моніторинг здійснюється для органів влади, Офісу президента, Кабінету міністрів, інших міністерств, зокрема, для Мінкультури.