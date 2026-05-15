Букмекери за день до фіналу погіршили шанси України на "Євробаченні-2026"

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) показала жест тризуба | Фото: Інтерфакс-Україна

Після другого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" букмекери дещо погіршили шанси України, тепер вона на 12-му місці (раніше було 10-те).

Згідно з букмекерською статистикою, яка публікується на сайті Eurovisionworld, представниця України Leléka з піснею Ridnym має 60% шансу потрапити в десятку переможців (було 62%), 18% шансу потрапити в п’ятірку (було 20%), і лише 1% шансу на перемогу (було 2%).

Загалом на сьогодні за статистикою букмекерів Leléka може зайняти 12-те місце.

В той же час, представник Фінляндії має 42% шансу стати переможцем конкурсу в 2026 році. Друге і третє місця передбачаються представникам Австралії і Греції відповідно, їхні шанси на перемогу становлять 15% і 8%. Далі йде Ізраїль (6%), а після неї – Румунія (5%) і Данія (4%).

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представниця від України, Leléka із піснею Ridnym виступатиме під №7 у фіналі "Євробачення-2026".

За результатами двох півфіналів до фіналу пройшли представники: України, Греції, Фінляндії, Бельгії, Швеції, Молдови, Ізраїлю, Сербії, Хорватії, Литви, Польщі, Болгарії, Норвегії, Австралії, Румунії, Мальти, Кіпру, Албанії, Данії і Чехії. Крім того, у фінал автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, а також Австрія як країна-переможниця "Євробачення-2025".