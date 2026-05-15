10:14 15.05.2026

Залужний, Буданов і учасники спецоперації вперше розкриють деталі прориву до "Азовсталі" у фільмі "Сталеві птахи"

18 травня о 15:15 на телеканалі 2+2 відбудеться прем’єра документального фільму "Сталеві птахи", присвяченого одній із найсекретніших та найризикованіших спецоперацій Сил оборони України під час битви за Маріуполь, повідомив на своїй сторінці у Facebook телеканал 2+2.

"Це історія про людей, які свідомо погодилися на майже неможливу місію заради порятунку побратимів і боротьби за Україну", — зазначають автори проєкту.

Стрічка вперше детально розкриє обставини прориву українських гелікоптерів до заблокованого заводу Азовсталь навесні 2022 року, коли український гарнізон, який тримав оборону міста, фактично перебував у повному оточенні.

Ексклюзивними подробицями спецоперації у фільмі поділилися Валерій Залужний, Кирило Буданов, командири Азов, військові льотчики та члени екіпажів, які брали участь у плануванні та реалізації операції.

Автори стрічки відтворюють події перших місяців повномасштабного вторгнення РФ, коли захисники Азовсталь відчували критичну нестачу боєприпасів, медикаментів і засобів зв’язку, а кількість поранених постійно зростала. Через неможливість прориву суходолом єдиним шляхом доставки допомоги залишалися повітряні місії.

У фільмі наголошується, що спецоперація здійснювалася в умовах максимальної секретності — польоти проходили через лінію фронту, над окупованими територіями та крізь щільну систему російської ППО. Маршрути для екіпажів прокладалися буквально посекундно із використанням розвідданих та безпілотників.

Окрему увагу в стрічці приділено координації між Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Генеральним штабом, армійською авіацією та захисниками Маріуполя.

Документальний фільм "Сталеві птахи" створено ТОВ "МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ" за сприяння Міністерства культури України.

Стрічку присвячено всім героям, які не повернулися з бойового завдання.

