Інтерфакс-Україна
10:05 15.05.2026

Краса і тривога сучасності: у Києві відкриють виставку Юрія Соломка "Квітник"

Фото: організатори заходу

У великій залі Галерея "Лавра" 15 травня о 18:00 відбудеться відкриття масштабної артінсталяції українського художника Юрій Соломко "Квітник".

"Експозиція побудована на парадоксах та антитезі: поєднуючи символи краси й жорстокості, автор створює смисловий лабіринт, що став реакцією на загрози глобальних катастроф", — йдеться в описі виставки.

Проєкт складається з трьох частин і через образи квітів у віртуальному та картографічному просторах переосмислює драматизм сучасності, повідомляють організатори.

Зазначається, що Юрій Соломко, як один із представників "нової хвилі" українського мистецтва, у новому проєкті досліджує взаємодію між естетикою, тривогою та крихкістю сучасного світу.

Виставка триватиме до 16 червня у Галерея "Лавра".

