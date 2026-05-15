Leléka про виступ на "Євробаченні-2026": Я обіцяю, що у фіналі буде набагато краще

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) обіцяє, що у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" її виступ буде набагато кращим, ніж у півфіналі.

"Ми пройшли у фінал. Дякую всім за підтримку. Сьогодні перша репетиція перед цим шоу була ідеальна. Я обіцяю, що у фіналі буде набагато, набагато, набагато краще. Я зроблю все", – сказала Лелека у відео в своєму Instagram.

Окремо, в інтерв’ю після оголошення результатів півфіналу, виконавиця зазначила, що під час виступу "зловила той стан, який має бути", і впевнена, що у фіналі зможе це повторити.

"В півфіналі ви чули "лелече клекотання", а у фіналі буде все!" – наголосила Лелека.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії. Представниця від України, Leléka із піснею Ridnym виступатиме під №7 у фіналі "Євробачення-2026".

Наразі букмекери пророкують Україні 10-те місце і двохвідсотковий шанс стати переможцем "Євробачення-2026".