Зоопарк XII Місяців відкриє сезон першим публічним показом чорного дитинчати далекосхідного леопарда

Заміський парк XII Місяців 16 травня розпочне новий сезон та святкуватиме 11 років з моменту відкриття, повідомляє пресслужба зоопарку.

“Народження Гери та Маї у “XII Місяців” стало символом збереження рідкісних тварин у час, коли частина природної спадщини України залишається під загрозою через війну”, — зазначають у парку.

Головною подією відкриття стане перший публічний показ чорного дитинчати далекосхідного леопарда на ім’я Гера, яке народилося у парку минулого року. Далекосхідний леопард входить до числа найрідкісніших великих хижаків світу — у дикій природі залишилося трохи більше 100 особин.

У парку наголошують, що чорне забарвлення майже не зустрічається серед далекосхідних леопардів у дикій природі, тому народження Гери стало винятковою подією навіть для міжнародних програм зі збереження великих кішок.

Також гостям уперше покажуть новонароджену антилопу канна на ім’я Мая, яка походить із лінії тварин біосферного заповідника Асканія-Нова, що нині перебуває в окупації.

“Її поява стала ще одним нагадуванням про вразливість тварин, частина природного середовища та колекцій яких опинилася під загрозою через війну й окупацію”, — зазначають у “XII Місяців”.

Як повідомляється, парк за 11 років став одним із найвідоміших місць сімейного відпочинку поблизу Києва. На території у 16 гектарів працює один із найбільших приватних зоопарків України, де мешкають понад 200 тварин близько 100 видів.

Окрім нових мешканців, у новому сезоні відвідувачі зможуть побачити єдиного в Україні носорога Арчибальда, родину жирафів, білих левів, тигрів, камчатських ведмедів, орангутангів, шимпанзе, бегемота Хіпполіта, капібару Боббі та інших тварин.

На території парку також розташовані казковий замок у стилі Disneyland, озеро з фонтаном і рожевими фламінго, дитячі майданчики, контактна зона з тваринами, ресторан, BBQ-зона та басейн із джакузі й водоспадом, який відкриють у червні.

У парку зазначають, що підтримка відвідувачів дозволяє утримувати тварин та продовжувати роботу попри війну.

