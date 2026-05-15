Маловідомі факти та кумедні історії: у Києві говоритимуть про шлюб Івана Франка та Ольги Хоружинської

У Національному літературному музеї України 15 травня відбудеться панельна дискусія, присвячена 140-річчю одруження Іван Франко та Ольга Хоружинська, повідомляє Facebook-сторінка музею.

“Іван Франко називав своє одруження доктринальним, а шлюб сприймався як союз, що мав об’єднати українську інтелігенцію з різних частин України”, — зазначають організатори заходу.

Дискусія відбудеться у приміщенні Національного літературного музею України — колишній Колегії Павла Ґалаґана, де 140 років тому відбулося вінчання Франка та Хоружинської.

Як повідомляється, учасники спробують здійснити ретроспективу Франкового одруження у “зворотному часі” — від пізнього періоду життя письменника до його знайомства з Хоружинською, аби зрозуміти, як саме шлюб вплинув на формування його поглядів та чи політичні переконання Франка стали підґрунтям для цього союзу.

Окрему увагу під час дискусії приділять реакції тодішнього суспільства на шлюб галичанина Франка з наддніпрянкою Хоружинською, а також міжрегіональним зв’язкам української інтелігенції кінця ХІХ століття.

У межах заходу також обіцяють озвучити маловідомі факти та кумедні історії, пов’язані з історією подружжя.

Участь у дискусії візьмуть народний депутат України Михайло Цимбалюк, докторка філологічних наук Алла Швець, голова правління Міжнародного фонду Івана Франка Святослав Пилипчук, заступниця генерального директора Національного музею літератури України Тамара Сидоренко, директорка Київського музею визначних діячів української культури Ольга Гураль, директор заповідника “Нагуєвичі” Богдан Лазорак, історик Вадим Назаренко, кандидат історичних наук Ігор Стамбол та директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус.

Подію транслюватимуть онлайн у реальному часі.