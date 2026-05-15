Leléka виступить під №7 у фіналі "Євробачення-2026"

Виконавиця Leléka з піснею Ridnym виступить під номером сім у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Згідно з повідомленням організаторів "Євробачення-2026", порядок виступів конкурсантів у гранд-фіналі було визначено вранці в п'ятницю після завершення другого півфіналу.

Отже, відкриє фінал представник Данії, Україна (Leléka з піснею Ridnym) виступатиме сомою, а закриють конкурсну програму представники Австрії.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

За результатами двох півфіналів до фіналу пройшли представники: України, Греції, Фінляндії, Бельгії, Швеції, Молдови, Ізраїлю, Сербії, Хорватії, Литви, Польщі, Болгарії, Норвегії, Австралії, Румунії, Мальти, Кіпру, Албанії, Данії і Чехії. Крім того, у фінал автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, а також Австрія як країна-переможниця "Євробачення-2025".