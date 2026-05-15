00:37 15.05.2026

Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

Представники України за час участі у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" завжди проходили у фінал, а також жодного разу не займали останнє місце на конкурсі.

Україна дебютувала на "Євробаченні" в 2003 році. Тоді вперше країну на конкурсі представляв виконавець Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la vista" і зайняв 14-те місце.

Уже наступного 2004 року українська співачка Руслана з піснею Wild Dances перемогла в конкурсі в Стамбулі та принесла країні право вперше провести "Євробачення" в Україні.

У 2005 році Україна приймала конкурс у себе вдома в Києві. Тоді після Помаранчевої революції країну представляв гурт Ґринджоли з піснею "Разом нас багато", яка стала одним із гасел народного спротиву. Але їм вдалося посісти лише 19 місце.

У 2006 році в країну представляла співачка Тіна Кароль з піснею "Show me your love", яка зайняла 7-е місце. У 2007 році – Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) з піснею "Dancing lasha tumbai", що зайняла 2-е місце і здобула значну популярність на конкурсі. У 2008 році 2-ге місце Україні принесла виконавиця Ані Лорак з піснею "Shady lady", яка після повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році залишилася в РФ і указами президента Володимира Зеленського була внесена до санкційних списків і позбавлена звання "Народний артист України".

В 2009 році Україну представляла співачка Світлана Лобода (12-те місце), у 2010 році – Alyosha (10-те місце), в 2011 році – Міка Ньютон (4-те місце), у 2012 році – Гайтана (15-те місце), у 2013 році – Злата Огнєвіч (3-тє місце), в 2014 році – Марія Яремчук (6 місце).

У 2016 році, після річної паузи, яка була пов'язана з подіями Революції Гідності, Україну на конкурсі представляла співачка Джамала з піснею "1944", яка стала переможницею.

У зв'язку з цим, у 2017 року Україна знову приймала "Євробачення". Тоді країну представляв гурт O.Torvald з піснею "Time", який зайняв 24 місце, що на сьогодні є найгіршим результатом за весь час участі України у конкурсі.

Далі у 2018 році країну представляв виконавець Mélovin з піснею "Under the ladder", який зайняв 17-те місце. 

У 2019 році Україна скасувала свою участі в конкурсі у зв'язку із суспільною критикою переможниці національного відбору співачки Maruv через її виступ у РФ.

У 2020 році "Євробачення" не проводилося у звичному конкурсному форматі через пандемію COVID-19. Але уже у 2021 році на "Євробаченні" Україну представляв електро-фолк-гурт Go_A (мав представляти країну в 2020-му році), який посів 5-те місце у фіналі конкурсу.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Україна вирішила все ж брати участь у конкурсі. Тоді гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг на "Євробаченні", але через війну "Євробачення-2023" приймала Велика Британія від імені України.

У 2023 році на "Євробаченні" Україну представляв гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel, який посів 6-те місце. У 2024 році – дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria", який посів 3-тє місце. У 2025 році гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray посів 9-те місце на конкурсі.

По результатам другого півфіналу, який відбувся в ніч з 14 на 15 травня, представниця Україна виконавиця Leléka з піснею Ridnym пройшла до гранд-фіналу "Євробачення-2026".

Загалом Україна понад 20 раз брала участь у пісенному конкурсі "Євробачення" і тричі перемагала (Руслана, Джамала, Kalush Orchestra). Ще 6 разів Україна потрапляла до п'ятірки фіналістів: Вєрка Сердючка (2-ге місце), Ані Лорак (2-ге), Злата Огнєвіч (3-тє), Alyona Alyona & Jerry Heil (3-тє), Міка Ньютон (4-те) і Go_A (5-те).

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Наразі букмекери пророкують Україні 10-е місце і двохвідсотковий шанс стати переможцем "Євробачення-2026".

