У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Зокрема, у ніч із 14 на 15 травня у австрійському Відні пройшов другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", де 15 учасників виборювали право представити свою країну у фіналі конкурсу.

За результатами голосування глядачів і журі, у фінал пройшли представники: України: Leléka – Ridnym, Болгарії: DARA – Bangaranga, Норвегії: Jonas Lovv – Ya Ya Ya, Австралії: Delta Goodrem – Eclipse, Румунії: Alexandra Căpitănescu – Choke Me, Мальти: Aidan – Bella, Кіпру: Antigoni – JALLA, Албанії: Alis – Nân, Данії: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem і Чехії: Daniel Žižka – Crossroads.

Водночас, артисти зі Азербайджану: JIVA – Just Go, Люксембургу: Eva Marija – Mother Nature, Вірменії: Simón – Paloma Rumba, Швейцарії: Veronica Fusaro – Alice і Латвії: Atvara – Ēnā набрали найменшу кількість голосів і далі не братимуть участі в конкурсі.

Раніше, за результатами першого півфіналу, у фінал пройшли представники: Греції: Akylas – Ferto, Фінляндії: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin, Бельгії: ESSYLA – Dancing on the Ice, Швеції: FELICIA – My System, Молдови: Satoshi – Viva, Moldova!, Ізраїлю: Noam Bettan – Michelle, Сербії: LAVINA – Kraj mene, Хорватії: LELEK – Andromeda, Литви: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más і Польщі: ALICJA – Pray.

Крім того, у фінал автоматично проходять Франція (Monroe – Regarde!), Німеччина (Sarah Engels – Fire), Італія (Sal Da Vinci – Per Sempre Sì), Велика Британія (LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei), а також Австрія (COSMÓ – Tanzschein) як країна-переможниця "Євробачення-2025".

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Наразі букмекери пророкують Україні 10-е місце і двохвідсотковий шанс стати переможцем "Євробачення-2026".