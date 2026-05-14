Інтерфакс-Україна
Культура
23:26 14.05.2026

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) показала жест тризуба | Фото: Інтерфакс-Україна

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) завершила свій виступ у другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" без слів, але показала рукою жест тризуба.

Зокрема, увечері 14 травня у австрійському Відні проходить другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Представниця України, виконавиця Leléka з піснею Ridnym виступила під 12-м номером.
Після свого виступу, вона не оголосила жодного вітання, як це роблять зазвичай виконавці, а лише приклала руку до грудей. В той же час, коли виходила зі сцени то показала на камеру рукою жест на позначення тризуба.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

За результатами першого півфіналу:

у фінал пройшли представники: 

  • Греція: Akylas – Ferto

  • Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

  • Бельгія: ESSYLA – Dancing on the Ice

  • Швеція: FELICIA – My System

  • Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!

  • Ізраїль: Noam Bettan – Michelle

  • Сербія: LAVINA – Kraj mene

  • Хорватія: LELEK – Andromeda

  • Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

  • Польща: ALICJA – Pray

Проходять автоматично:

  • Франція: Monroe – Regarde!

  • Німеччина: Sarah Engels – Fire

  • Італія: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

  • Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

  • Австрія: COSMÓ – Tanzschein (як країна-переможниця 2025 року)

Теги: #україна #лелека_вікторія #півфінал #євробачення_2026

