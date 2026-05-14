Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) завершила свій виступ у другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" без слів, але показала рукою жест тризуба.

Зокрема, увечері 14 травня у австрійському Відні проходить другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Представниця України, виконавиця Leléka з піснею Ridnym виступила під 12-м номером.

Після свого виступу, вона не оголосила жодного вітання, як це роблять зазвичай виконавці, а лише приклала руку до грудей. В той же час, коли виходила зі сцени то показала на камеру рукою жест на позначення тризуба.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

За результатами першого півфіналу:

у фінал пройшли представники:

Греція: Akylas – Ferto

Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Бельгія: ESSYLA – Dancing on the Ice

Швеція: FELICIA – My System

Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!

Ізраїль: Noam Bettan – Michelle

Сербія: LAVINA – Kraj mene

Хорватія: LELEK – Andromeda

Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Польща: ALICJA – Pray

Проходять автоматично: