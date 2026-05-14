Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба
Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) завершила свій виступ у другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" без слів, але показала рукою жест тризуба.
Зокрема, увечері 14 травня у австрійському Відні проходить другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".
Представниця України, виконавиця Leléka з піснею Ridnym виступила під 12-м номером.
Після свого виступу, вона не оголосила жодного вітання, як це роблять зазвичай виконавці, а лише приклала руку до грудей. В той же час, коли виходила зі сцени то показала на камеру рукою жест на позначення тризуба.
Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.
За результатами першого півфіналу:
у фінал пройшли представники:
Греція: Akylas – Ferto
Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
Бельгія: ESSYLA – Dancing on the Ice
Швеція: FELICIA – My System
Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!
Ізраїль: Noam Bettan – Michelle
Сербія: LAVINA – Kraj mene
Хорватія: LELEK – Andromeda
Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
Польща: ALICJA – Pray
Проходять автоматично:
Франція: Monroe – Regarde!
Німеччина: Sarah Engels – Fire
Італія: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
Австрія: COSMÓ – Tanzschein (як країна-переможниця 2025 року)