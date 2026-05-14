Держкіно та Eurimages у Каннах обговорили підтримку українського кіно та нові міжнародні копродукції

У межах 79-го Каннський кінофестиваль делегація Державне агентство України з питань кіно провела зустріч із керівництвом Eurimages щодо підтримки українських кіновиробників та розвитку міжнародної копродукції, повідомляє Держкіно на своїй сторінці у Facebook.

"Сторони обговорили перспективи поглиблення співпраці між Держкіно та Eurimages, зокрема у сферах підтримки українських кіновиробників, розвитку міжнародної копродукції та розширення участі українських проєктів у програмах фонду", — йдеться у повідомленні.

У зустрічі взяли участь голова Державне агентство України з питань кіно Андрій Осіпов, перша заступниця голови агентства Марина Текуцька, виконавча директорка Eurimages Susan Newman-Baudais, заступник виконавчого директора фонду Enrico Vannucci та менеджер проєктів Sergio García de Leaniz.

У Держкіно зазначили, що окрему увагу під час зустрічі приділили проведенню інформаційних та комунікаційних заходів за участі експертів Eurimages для українських продюсерів. Йшлося, зокрема, про практичні рекомендації щодо підготовки та подання заявок до фонду.

Крім того, сторони обговорили можливі напрями подальшої співпраці, спрямовані на розширення участі українських продюсерів у міжнародних програмах та розвиток української кіноіндустрії.