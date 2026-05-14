"Ми готуємо не просто учнів, а покоління, яке відновлюватиме країну": в Україні презентували нову модель початкової освіти для дітей війни

В Україні презентували нову модель початкової освіти "Країна знань", яку розробили як відповідь на виклики війни, цифрової епохи та майбутнього ринку праці. Автори програми заявляють: сучасна школа більше не може будуватися лише на заучуванні правил і відтворенні інформації — діти мають навчитися мислити, досліджувати, ставити запитання та самостійно знаходити рішення.

Презентація відбулася під час пресконференції "Початкова освіта як капітал громади: презентація моделі навчання для викликів сьогодення", організованої за участі науковців, директорів шкіл, учителів та представників батьківської спільноти.

"Ми змінюємо саму філософію навчання. Ми не просто вчимо дітей застосовувати знання, а формуємо дослідницьке мислення. Це — опора дитини у нестабільному світі", — заявила завідувачка відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, наукова керівниця програми "Країна знань" Оксана Онопрієнко.

За словами авторів програми, світ змінюється настільки швидко, що нинішні першокласники через 15–20 років працюватимуть у професіях, яких сьогодні ще не існує.

"65% сучасних першокласників будуть працювати у професіях, яких наразі не існує. Тому ми маємо навчити дитину не просто правилам, а розумінню того, як працює світ", — наголосила Онопрієнко.

У програмі пояснюють: традиційна школа десятиліттями будувалася на моделі, де дитина слухає, запам’ятовує та відтворює інформацію. Натомість "Країна знань" пропонує інший підхід — навчання через дослідження, практику та емоційне залучення.

На уроках математики діти не просто вивчають геометричні фігури, а досліджують, із яких матеріалів конструкція буде найміцнішою. На уроках української мови — вчаться презентувати свої ідеї та аргументувати власну думку. А на заняттях "Я досліджую світ" — проводять експерименти, висувають гіпотези та шукають пояснення явищам.

Особливий акцент автори програми роблять на тому, що нинішні українські діти навчаються в умовах повномасштабної війни — під звуки сирен, після безсонних ночей через обстріли та в атмосфері постійної тривоги.

"Психологи вже говорять про небезпечний симптом — раннє дорослішання дітей. Це впливає на психіку і на здатність повноцінно навчатися", — зазначила вона.

Саме тому, за словами розробників, сучасна школа має не лише давати знання, а й повертати дитині відчуття безпеки, інтересу та радості пізнання.

У школах, де програму вже почали впроваджувати, говорять про помітні зміни в поведінці дітей. Директорка ліцею №157 Оболонського району Києва Тетяна Єрмак заявила, що учні стали більш мотивованими й зацікавленими у навчанні.

"Інтерес дітей до школи зріс майже на 90%. Вони хочуть іти на уроки, досліджувати, ставити запитання. Діти навіть менше хворіють, бо їм цікаво бути в школі", — сказала вона.

За її словами, програма також позитивно впливає на емоційний стан дітей у воєнний час, допомагаючи зменшити рівень стресу через творчість, командну роботу та дослідницький підхід.

Вчителька початкових класів Алла Король розповіла, що вже у першому класі діти вільно використовують поняття «гіпотеза» та «припущення», навчаються працювати в командах і самостійно формулювати правила.

"Наші першокласники вже вміють висувати гіпотези. Вони не бояться помилятися і вчаться шукати відповіді самостійно", — зазначила педагогиня.

Під час презентації показали й відео з уроків, де першокласники демонстрували власні STEM-проєкти та експерименти. Одне з таких відео — про "джерело енергії майбутнього", яке створила учениця першого класу.

Про позитивні зміни говорять і батьки. Представниця батьківської спільноти Дарина Нагорнюк зазначила, що діти не лише краще засвоюють матеріал, а й стають більш самостійними та впевненими.

"Моя дитина після безсонної ночі через атаку “шахедів” вранці сказала: “Мамо, я хочу до школи, у нас сьогодні зріз знань”. Для мене це був показник того, що дитина не боїться навчання, а справді хоче вчитися", — сказала вона.

Розробники програми наголошують: "Країна знань" створювалася як доступна модель, яку можна впроваджувати як у великих містах, так і в маленьких громадах без дорогого обладнання чи багатомільйонних витрат.

"Для формування дослідницького мислення не потрібні дорогі лабораторії. Достатньо навчити дитину ставити запитання й шукати відповіді", — зазначили автори програми.

У програмі вже працюють школи Києва, Броварів та Івано-Франківської області. Наступного року проєкт планують масштабувати, а також розширити на дошкільну та базову школу.

"Ми готуємо не просто учнів, а маленьких винахідників і громадян, які в майбутньому відновлюватимуть Україну", — підсумувала Онопрієнко.

Освітню програму "Країна знань" створили науковці Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України спільно з учителями-практиками як нетипову модель початкової освіти для українських шкіл. Програма побудована на STEM-підході та орієнтована на розвиток критичного мислення, дослідницьких навичок, емоційного інтелекту та вміння працювати в команді. Наразі модель впроваджується у школах Києва, Броварів та Івано-Франківської області. За словами розробників, програма адаптована як для міських, так і для сільських громад та не потребує дорогого технічного обладнання для реалізації.