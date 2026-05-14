Leléka про генеральну репетицію виступу на "Євробаченні-2026": Я на 93-94% задоволена

Виконавиця Вікторія Лелека (сценічний псевдонім Leléka) заявляє, що задоволена своїм виступом на генеральній репетиції, яку оцінювали національні журі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

"Насправді, я задоволена. Я можу сказати, що я задоволена на 93-94%, тому що найголовніший спектр був присутній. По енергії я відсувала, що йду за сенсами, що я розчинилася на сцені, і що я не думаю про текст, про техніку, про рух, чи там щось спрацювало на сцені, чи не спрацювало – це було головне. Я відчула зв'язок з глядачами і мені здається це було добре", – сказала Лелека під час передшоу до другого півфіналу "Євробачення-2026" в четвер ввечері, відповідаючи на запитання чи задоволена вона своїм виступом на генеральній репетиції, яку оцінювали національні журі.

Раніше в соціальних мережах було жваве обговорення генеральної репетиції представниці України через начебто неоднозначне виконання ключового вокального елемента номера.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, Leléka із піснею Ridnym виступатиме під №12 другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Наразі букмекери пророкують Україні 10-е місце і двохвідсотковий шанс стати переможцем "Євробачення-2026".