Посольство Кіпру передало Маріупольському університету книжки для відновлення грецькомовної бібліотечної колекції

Посольство Республіки Кіпр в Україні передало Маріупольському державному університету добірку книжок грецькою та англійською мовами для поповнення бібліотечного фонду, повідомляє журналіст відділу “Культура” агентства “Інтерфакс-Україна” з місця події.

“Для нас було природним створити зв’язок із Маріупольським університетом. Я називаю його не лише релокованим, а й університетом-біженцем. Тема біженців дуже близька і дорога для Кіпру”, - сказав посол Кіпру в Україні Міхаліс Фіріллас під час презентації.

За словами посла, після прибуття в Україну він шукав напрям, у якому навіть невелике посольство з обмеженими ресурсами може зробити реальний внесок. Одним із таких напрямів стала підтримка Маріупольського державного університету, який після окупації Маріуполя продовжує працювати в Києві.

Фіріллас зазначив, що для Кіпру історія Маріупольського університету є особливо зрозумілою через власний досвід вимушеного переміщення населення.

“У 1974 році майже третина населення Кіпру була переміщена і до сьогодні залишається далеко від своїх домівок. Два елементи, які характеризують кіпрське питання і те, що сьогодні відбувається в Україні, - це, з одного боку, насильницьке порушення міжнародного права у формі агресії та окупації, а з іншого - питання біженців і внутрішньо переміщених осіб”, - наголосив він.

Посол підкреслив, що під час першого візиту до Маріупольського університету обговорював із його представниками можливі напрями співпраці. Одним із найшвидших і практичних рішень стала ідея передати книжки грецькою мовою для бібліотеки, щоб частково поповнити фонд, який університет мав у Маріуполі.

“Один із напрямів, який, як я подумав, ми могли б швидко реалізувати, - це надати книжки грецькою мовою для бібліотеки, поповнюючи те, що університет мав, і розвиваючи цей книжковий фонд”, - зазначив Фіріллас.

За його словами, більшість переданих книжок написані грецькою мовою і присвячені Кіпру. Вони охоплюють історію острова від архаїчного й до сучасного періоду, зокрема політику, архітектуру, церковну спадщину, мемуари та літературу.

“Це дуже широкий спектр книжок. Переважна більшість із них - грецькою мовою, і переважна більшість присвячена Кіпру. Вони охоплюють усю історію Кіпру - від архаїчного, навіть доархаїчного періоду, до середньовіччя і сучасності. Є книжки про політику, стандартні історії Кіпру, мемуари, видання з архітектури, зокрема церковної архітектури, а також книжки англійською мовою”, - сказав посол.

Фіріллас висловив сподівання, що ця передача стане лише першим етапом підтримки бібліотеки МДУ.

“Ми сподіваємося, що це перше поповнення для бібліотеки, і надалі будемо розвивати цю підтримку. Я вже перебуваю в контакті з Міністерством освіти та університетами Кіпру”, - додав він.

У Маріупольському державному університеті зазначили, що до повномасштабної війни саме в Маріуполі зберігалася одна з найбільших колекцій елліністичних видань на території колишнього СНД - близько 20 тис. книжок.

“У Маріупольському університеті, саме в місті Маріуполі, була найбільша колекція елліністичних видань на території колишнього СНД. Це був центр елліністичних студій, найпотужніший в Україні, і він досі ним залишається. На жаль, через окупацію цей фонд - близько 20 тис. видань зараз перебуває в руках окупантів. Ми сподіваємося, що він збережений”, - зазначила в.о.ректора Маріупольського державного університету в Києві Тетяна Марена.

Нині, за їхніми словами, в київській бібліотеці університету формується нова колекція, яка вже поповнилася завдяки донації посольства Кіпру.

“Зараз тут, у бібліотеці, є невелика колекція, але завдяки донації посольства Кіпру вона поповнилася. Сподіваємося, що надалі ми вийдемо на рівень великої колекції і повернемо втрачене в Маріуполі”, - зазначили організатори.

Університет також наголосив, що після релокації з Маріуполя до Києва підтримка Кіпру та посольства набула особливого значення.

“Після нашої релокації з Маріуполя до Києва підтримка Кіпру та посольства Кіпру стала ще важливішою. Це реальний внесок у збереження Маріупольського державного університету як важливої інституції не лише для Маріуполя і Донецької області, а й для всієї України та Європи”, — зазначили представники МДУ.

В університеті підкреслили, що МДУ залишається осередком вивчення грецької мови, культури та історії в Україні.

“Ми пишаємося тим, що є центром збереження і вивчення грецької мови, грецької та кіпрської культури й історії в Україні, а також важливою платформою для розвитку довготривалої співпраці між Україною та Республікою Кіпр”, - наголосили в МДУ.

Під час заходу також ішлося про значення культурної спадщини, бібліотек та освіти як елементів стійкості під час війни. Представники університету подякували дипломатичному корпусу країн Європейського Союзу за підтримку України.

“Користуючись нагодою, ми також хочемо висловити щиру вдячність народам Європейського Союзу, усім країнам, які ви представляєте, і вам особисто за постійну та невпинну підтримку України”, - зазначили в університеті.

Після офіційної частини учасників запросили до спілкування під час прийому, а також запропонували коротку екскурсію кампусом і відвідування новоствореного Музею грецької культурної спадщини, розташованого на першому поверсі навчального корпусу.

Окремо Фіріллас, відповідаючи на запитання студентів, зазначив, що для майбутніх фахівців із міжнародних відносин сьогодні недостатньо бути експертом лише в одній сфері.

“У міжнародних відносинах, очевидно, потрібні мовні навички. Але, крім цього, потрібно створювати інші сфери експертизи. База в економіці або фінансах, навіть якщо це не повна програма навчання, є важливим доповненням”, - сказав посол.

Він також наголосив на важливості культурного розуміння в дипломатії.

“Я завжди вважав дуже важливим мати певний культурний зв’язок - розуміти історію, походження мови, витоки. Саме ці речі формують ідентичність сучасних людей і сучасного людства”, - зазначив Фіріллас.

За його словами, молодим українським випускникам варто надавати більше можливостей для стажування і навчання в середовищі Європейського Союзу, зокрема в Брюсселі, юридичних чи бізнесових структурах.

“Є певний спосіб робити речі, певна мова і певний етос підходу до загального компромісу, який називається Європейським Союзом. Усі ми маємо національні інтереси, але всі поділяємо спільну мету, тому мусимо чимось поступатися. Для українців, які хочуть займатися міжнародними відносинами, такий досвід був би чудовим доповненням”, - сказав посол.

Фіріллас також повідомив, що Кіпр прийняв майже 30 тис. українців зі статусом тимчасового захисту, значна частина з яких - діти та студенти.

“На Кіпрі ми приймаємо майже 30 тис. українців зі статусом біженців. Принаймні половина з них - це діти або студенти, і багато з них навчаються в кіпрських університетах безкоштовно”, - зазначив він.

За словами посла, Кіпр також надає стипендії для українських студентів, зокрема через Міністерство освіти та окремі університети. Він додав, що хотів би розвивати студентські обміни, зокрема на рівні неурядових організацій.

“Ви щойно дали мені гарну ідею - подивитися, як ми могли б створити новий канал або інструмент для більш частих обмінів”, - сказав Фіріллас, відповідаючи на запитання студентів.

Водночас посол підтвердив підтримку Кіпром вступу України до Європейського Союзу.

“Ми, безумовно, підтримуємо розширення Європейського Союзу, розширення на основі заслуг. Ми повністю підтримуємо вступ України”, - наголосив він.

Маріупольський державний університет після окупації Маріуполя був релокований до Києва і продовжує працювати як український заклад вищої освіти.

Текст: Ольга Левкун