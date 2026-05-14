Інтерфакс-Україна
Культура
13:47 14.05.2026

“Пірати Дніпра” та “бригада сімейного типу”: військовий із позивним “СЗЧ” написав пісню про морпіхів 39-ї ОБрМП

Фото: пресслужба культурні сили.

Лідер гурту "СЗЧ", військовослужбовець Борис Ісмаїлов із позивним "СЗЧ" став героєм нового епізоду проєкту "Фронтова Студія" від Культурні сили та після кількох днів разом із бійцями 39-ї окремої бригади морської піхоти написав пісню "КМП" ("Корпус морської піхоти"), повідомляє пресслужба "Культурних сил".

"Я саме так і відчув вайб 39-ї бригади: трохи піратський, трохи скажений, але дуже братерський", — сказав музикант.

Борис Ісмаїлов є добровольцем із 2022 року. Після півтора року служби він пішов у СЗЧ через конфлікт із ротним, однак за цей час створив власний гурт, записав мініальбом, а згодом добровільно повернувся до лав ЗСУ.

Під час зйомок нового епізоду "Фронтової Студії" Борис провів кілька днів разом із морпіхами 39-ї ОБрМП. Його супроводжував сержант Дмитро з позивним "Козак", який знайомив музиканта з різними підрозділами, тренуваннями та процесом адаптації новобранців.

Музикант спостерігав за роботою роти роботизованих комплексів, які доставляють на позиції воду, провізію та боєкомплект, а також долучився до інструкторських тренувань і пройшов частину адаптаційного курсу.

"Якщо ти приєднався до морської піхоти — стаєш чимось особливим, не таким, як усі", - зазначив Ісмаїлов.

Він також наголосив, що рівень підготовки у війську суттєво змінився порівняно з 2022 роком.

Інструктори бригади з позивними "Кролик" та "Гарбуз" пояснили, що головне завдання підготовки - не лише навчити людину стріляти, а й змінити її сприйняття себе.

"Бути військовослужбовцем - це не вирок. Це професія, честь і привілей. І в бойовій бригаді тебе ніхто одразу не кидає в бій", - зазначили вони.

У бригаді жартома називають себе "бригадою сімейного типу".

"Ми змінюємо думку людини з того, що вона жертва, на те, що вона хижак. У нас навіть девіз такий — "будь хижаком, а не жертвою", - розповіли інструктори.

Окремою традицією бригади стали гавайські сорочки, які сержанти вдягають щопонеділка.

"Це стильно та вчить знаходити радість у дрібницях", — жартують військові.

На питання про те, які слова мають бути в пісні про бригаду, командир батальйону з позивним "Халус" відповів: "На одному з прапорів у нас написано "Пірати Дніпра", є ще фраза "На чорних вітрилах". Це дуже про нашу бригаду. Ми - одна з тих бригад, яка виконувала найбільше водних операцій на Дніпрі".

39-а окрема бригада морської піхоти була створена в березні 2022 року виключно з добровольців як 126-та бригада територіальної оборони імені Чорноморського козацтва. Уже за місяць підрозділ обороняв Миколаїв, згодом брав участь у контрнаступі на Херсонщині, а у 2023 році бійці бригади зачищали острови на Дніпрі та першими висадилися на лівий берег.

Після боїв за Кринки підрозділ обороняв Часів Яр, а у 2025 році увійшов до складу морської піхоти.

На шевроні бригади зображені шабля і стріла над серцем - елементи герба запорізького старшини Сидора Білого. Шабля символізує готовність до бою, стріла - рішучість, а серце - любов до країни. Гасло бригади - "На чорних вітрилах".

