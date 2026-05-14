Метричні записи про народження Тараса Шевченка та Голди Меїр внесли до унікальних документів Національного архівного фонду

Фото: колаж Інтерфакс - Україна

Метричні записи про народження та хрещення Тарас Шевченко і народження Голда Меїр внесли до Анотованого переліку унікальних документів Національного архівного фонду України, повідомили в Центральному державному історичному архіві України в Києві.

"Унікальні документи НАФ - це особливо цінні матеріали, що мають значення для історії, культури та національної пам’яті", — зазначили в архіві.

До переліку внесли два документи, що зберігаються у фондах Центрального державного історичного архіву України в Києві: метричний запис про народження та хрещення Тарас Шевченко та метричний запис про народження Голда Меїр, яка народилася в Києві як Голда Мабович.

Тарас Шевченко народився 25 лютого (9 березня) 1814 року в родині жителя села Моринці Григорія Шевченка та його дружини Агафії. В архіві уточнюють, що в самому записі мати зазначена як Агафія, хоча фактично її звали Катерина.

28 лютого майбутнього поета охрестив священик Олексій Базаринський, а хрещеним батьком став житель Моринців Григорій Іванович Дяденко.

Запис про народження Шевченка міститься у консисторському примірнику метричної книги із записами про народження, шлюб і смерть парафіян 119 церков зі 113 населених пунктів Звенигородського повіту Київської губернії за 1814 рік.

Водночас Голда Меїр народилася 21 квітня (3 травня) 1898 року в Києві.

"Запис міститься у метричній книзі про народження дітей в іудеїв жителів м. Києва за 1898–1899 роки під №194. Він свідчить, що дівчинка на ім’я Голда народилася 21 квітня (11 іяра) 1898 року в Києві", - зазначили в архіві.

У документі вказані її батьки: міщанин Мінської губернії Пінського повіту пінсько-каролінської громади Іцко Зеликович Мабович та мати Блюма.

Біля запису також міститься примітка: "22.III.51 р. Коп. акт. зап.".

Метрична книга із записом про народження Голди Меїр зберігається у фонді 1164 "Метричні книги єврейських громад м. Києва та Київського повіту", опис 1, справа 92, аркуші 102 зв.-103.

В архіві наголошують, що включення документів до переліку унікальних є підтвердженням їхньої виняткової історичної та культурної цінності для України.

Як повідомлялося, у Центральному державному історичному архіві України в Києві презентували унікальні метричні записи про народження Тараса Шевченка та Голди Меїр, які внесли до Анотованого переліку унікальних документів Національного архівного фонду України. Документи зберігаються у фондах київського архіву та мають особливу історичну й культурну цінність для України.