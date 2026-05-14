Петиція до Кабміну про проведення переголосування та аудиту нацвідбору на "Євробачення-2026" набрала лише 13 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом провести переголосування та незалежний технічний аудиту національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 13 лютого і станом на 14 травня вона набрала лише 13 голосів із 25 тис. необхідних.

"Звертаємося до Кабінету міністрів України з проханням у межах повноважень забезпечити перевірку дотримання принципів прозорості, технічної надійності, рівного доступу громадян та неупередженості під час проведення національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення". Національний відбір є подією загальнодержавного значення, що проводиться за участі державного мовника та має значний суспільний інтерес. Відтак процедура голосування повинна відповідати принципам відкритості, рівності умов та технічної коректності", – йшлося в тексті петиції.

Авторка петиції заявляє, що під час проведення голосування нацвідбору у відкритих джерелах начебто була інформація про: технічні ускладнення під час спроби надіслання SMS-повідомлень для участі у голосуванні; обмежений або ускладнений доступ до електронних інструментів голосування; можливі збої інтерфейсу застосунку, що потребують технічного роз’яснення; відсутність детального публічного опису алгоритму підрахунку голосів та механізмів верифікації результатів; обставини, пов’язані з відсутністю електропостачання в окремих регіонах України під час проведення голосування, що могло вплинути на рівний доступ громадян до участі; публічні висловлювання членів журі, які могли бути сприйняті як підтримка або рекомендація голосувати за конкретного учасника, що потребує оцінки з точки зору дотримання принципу неупередженості.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" проходить у Відні (Австрія). Гранд-фінал відбудеться 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, Leléka із піснею Ridnym виступатиме під №12 другого півфіналу "Євробачення-2026", який відбудеться 14 травня.