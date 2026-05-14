Букмекери покращили шанси України на "Євробаченні-2026", майже 100% проходження у фінал

Вікторія Лелека, Caribbean Club, Київ, 16.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Після першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" букмекери дещо покращили шанси України, тепер вона на 10-му місці (раніше було 11-те).

Згідно з букмекерською статистикою, яка публікується на сайті Eurovisionworld, представниця України Leléka з піснею Ridnym of pray мають 62% шансу потрапити в десятку переможців, 20% шансу потрапити в п’ятірку, і лише 2% шансу на перемогу.

Загалом на сьогодні за статистикою букмекерів Leléka може зайняти 10-те місце.

Щодо проходження України у фінал по результатам другого півфіналу, то за даними букмекерів це відбудеться з вірогідністю 95%.

В той же час, представник Фінляндії має 37% шансу стати переможцем конкурсу в 2026 році. Друге і третє місця передбачаються представникам Греції і Данії відповідно, їхні шанси на перемогу становлять 14% і 11%. Далі йде Австралія (7%), а після неї – Ізраїль і Франція з шансами 6%.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, Leléka із піснею Ridnym виступатиме під №12 другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

За результатами першого півфіналу, у фінал пройшли представники: Греції: Akylas – Ferto, Фінляндії: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin, Бельгії: ESSYLA – Dancing on the Ice, Швеції: FELICIA – My System, Молдови: Satoshi – Viva, Moldova!, Ізраїлю: Noam Bettan – Michelle, Сербії: LAVINA – Kraj mene, Хорватії: LELEK – Andromeda, Литви: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más і Польщі: ALICJA – Pray.