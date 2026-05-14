Інтерфакс-Україна
Культура
10:11 14.05.2026

Другий півфінал "Євробачення-2026" відбудеться у четвер, українці за кордоном можуть проголосувати за Leléka

2 хв читати
Другий півфінал "Євробачення-2026" відбудеться у четвер, українці за кордоном можуть проголосувати за Leléka

Другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" відбудеться у четвер, 14 травня, у Відні (Австрії), представниця України – виконавиця Leléka – виступить під №12 з піснею Ridnym. 

Серед учасників другого півфіналу представники: Болгарії: DARA – Bangaranga, Азербайджану: JIVA – Just Go, Румунії: Alexandra Căpitănescu – Choke Me, Люксембургу: Eva Marija – Mother Nature, Чехії: Daniel Žižka – Crossroads, Вірменії: Simón – Paloma Rumba, Швейцарії: Veronica Fusaro – Alice, Кіпру: Antigoni – JALLA, Латвії: Atvara – Ēnā, Данії: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem, Австралії: Delta Goodrem – Eclipse, України: Leléka – Ridnym, Албанії: Alis – Nân, Мальти: Aidan – Bella і Норвегії: Jonas Lovv – Ya Ya Ya.

Також у шоу виступлять автоматичні фіналісти – Франція, Австрія і Велика Британія, але вони не змагаються за вихід у фінал.

Відповідно, у другому півфіналі можуть голосувати 15 країн-учасниць, а також Франція, Австрія і Велика Британія.

Українці, які живуть за кордоном у країнах-учасницях другого півфіналу, можуть проголосувати за представника України – Leléka.

Суспільне мовлення транслюватиме "Євробачення-2026" наживо на телебаченні, диджитал-платформах і радіо.

Зокрема, у четвер під час передшоу, яке розпочнеться у 21:30 на "Суспільне Культура", ведучі Тімур Мірошниченко та Світлана Тарабарова разом із запрошеними гостями, журналістом Альбертом Цукренко та вокальною коучкою Оленою Українець обговорять події першого півфіналу, а також шанси LELÉKA у другому півфіналі та як Україна готується до виступу.

Пряма трансляція другого півфіналу розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00, крім того, наживо ефір першого півфіналу можна буде послухати на "Радіо Промінь", а також ефір можна буде дивитися на сайті "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення".

Як і попередній рік, на телебаченні та на диджитал-платформах буде забезпечений перегляд з перекладом жестовою мовою. Окрема трансляція з жестовою мовою буде доступна на офіційному сайті Суспільне Євробачення. 

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

За результатами першого півфіналу, у фінал пройшли представники: Греції: Akylas – Ferto, Фінляндії: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin, Бельгії: ESSYLA – Dancing on the Ice, Швеції: FELICIA – My System, Молдови: Satoshi – Viva, Moldova!, Ізраїлю: Noam Bettan – Michelle, Сербії: LAVINA – Kraj mene, Хорватії: LELEK – Andromeda, Литви: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más і Польщі: ALICJA – Pray.

Наразі букмекери пророкують Україні 10-те місце і двохвідсотковий шанс стати переможцем "Євробачення-2026".

Теги: #євробачення #leléka #півфінал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:23 13.05.2026
У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

19:34 12.05.2026
Leléka: Я добре розумію, як треба комунікувати меседжі важливі для України і в якій формі

Leléka: Я добре розумію, як треба комунікувати меседжі важливі для України і в якій формі

19:26 12.05.2026
Leléka: Як можна йти на конкурс не заради перемоги, якщо ти представляєш свою країну

Leléka: Як можна йти на конкурс не заради перемоги, якщо ти представляєш свою країну

19:08 12.05.2026
Участь у "Євробаченні-2026" обійдеться близько $290 тис. – Leléka

Участь у "Євробаченні-2026" обійдеться близько $290 тис. – Leléka

13:09 12.05.2026
Перший півфінал "Євробачення-2026" відбудеться у вівторок, Україна цього разу не голосує

Перший півфінал "Євробачення-2026" відбудеться у вівторок, Україна цього разу не голосує

13:24 11.05.2026
Відео Leléka має 678 тис. переглядів на офіційному ютуб-каналі "Євробачення-2026"

Відео Leléka має 678 тис. переглядів на офіційному ютуб-каналі "Євробачення-2026"

10:21 07.05.2026
Букмекери погіршили прогноз успіху Україні за тиждень до "Євробачення-2026"

Букмекери погіршили прогноз успіху Україні за тиждень до "Євробачення-2026"

11:15 05.05.2026
Стало відомо, хто з легенд виступить у фіналі Євробачення-2026 у Відні

Стало відомо, хто з легенд виступить у фіналі Євробачення-2026 у Відні

14:05 03.05.2026
LELÉKA вирушила до Австрії на "Євробачення" – Укрзалізниця

LELÉKA вирушила до Австрії на "Євробачення" – Укрзалізниця

10:19 29.04.2026
Соліст Ziferblat стане речником від України на Євробаченні-2026

Соліст Ziferblat стане речником від України на Євробаченні-2026

ВАЖЛИВЕ

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

ОСТАННЄ

Майнові права інтелектуальної власності на культпродукт в рамках "Тисячовесни" належатимуть творцям – Бережна

Мінкультури внесло російського блогера Штефанова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

У Києві 17 травня вперше відбудеться етнофестиваль "Віднайдені"

Укрпошта випустить марки з "Батьківщиною-матір’ю" для збору 20 млн грн на нові музеї у Києві

Піратські видання становлять майже третину книжкового ринку в Україні – Видавнича асоціація

Майже 1,8 тис. пам'яток та понад 2,5 тис. об'єктів культінфраструктури постраждало через агресію РФ – Мінкультури

Культурний комплекс "Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля" включено до Попереднього списку ЮНЕСКО

Художника Марчука нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого – указ

"У полоні кольори зникають": у Києві відкриється виставка робіт оборонця Маріуполя після 35 місяців російського полону

У Києві презентували унікальний архівний запис про народження Голди Меїр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА