Другий півфінал "Євробачення-2026" відбудеться у четвер, українці за кордоном можуть проголосувати за Leléka

Другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" відбудеться у четвер, 14 травня, у Відні (Австрії), представниця України – виконавиця Leléka – виступить під №12 з піснею Ridnym.

Серед учасників другого півфіналу представники: Болгарії: DARA – Bangaranga, Азербайджану: JIVA – Just Go, Румунії: Alexandra Căpitănescu – Choke Me, Люксембургу: Eva Marija – Mother Nature, Чехії: Daniel Žižka – Crossroads, Вірменії: Simón – Paloma Rumba, Швейцарії: Veronica Fusaro – Alice, Кіпру: Antigoni – JALLA, Латвії: Atvara – Ēnā, Данії: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem, Австралії: Delta Goodrem – Eclipse, України: Leléka – Ridnym, Албанії: Alis – Nân, Мальти: Aidan – Bella і Норвегії: Jonas Lovv – Ya Ya Ya.

Також у шоу виступлять автоматичні фіналісти – Франція, Австрія і Велика Британія, але вони не змагаються за вихід у фінал.

Відповідно, у другому півфіналі можуть голосувати 15 країн-учасниць, а також Франція, Австрія і Велика Британія.

Українці, які живуть за кордоном у країнах-учасницях другого півфіналу, можуть проголосувати за представника України – Leléka.

Суспільне мовлення транслюватиме "Євробачення-2026" наживо на телебаченні, диджитал-платформах і радіо.

Зокрема, у четвер під час передшоу, яке розпочнеться у 21:30 на "Суспільне Культура", ведучі Тімур Мірошниченко та Світлана Тарабарова разом із запрошеними гостями, журналістом Альбертом Цукренко та вокальною коучкою Оленою Українець обговорять події першого півфіналу, а також шанси LELÉKA у другому півфіналі та як Україна готується до виступу.

Пряма трансляція другого півфіналу розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00, крім того, наживо ефір першого півфіналу можна буде послухати на "Радіо Промінь", а також ефір можна буде дивитися на сайті "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення".

Як і попередній рік, на телебаченні та на диджитал-платформах буде забезпечений перегляд з перекладом жестовою мовою. Окрема трансляція з жестовою мовою буде доступна на офіційному сайті Суспільне Євробачення.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

За результатами першого півфіналу, у фінал пройшли представники: Греції: Akylas – Ferto, Фінляндії: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin, Бельгії: ESSYLA – Dancing on the Ice, Швеції: FELICIA – My System, Молдови: Satoshi – Viva, Moldova!, Ізраїлю: Noam Bettan – Michelle, Сербії: LAVINA – Kraj mene, Хорватії: LELEK – Andromeda, Литви: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más і Польщі: ALICJA – Pray.

Наразі букмекери пророкують Україні 10-те місце і двохвідсотковий шанс стати переможцем "Євробачення-2026".