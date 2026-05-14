Інтерфакс-Україна
Культура
13:59 14.05.2026

Велика виставка Рєпіна відкрилася в Києві

Відкриття виставки "Ілля Рєпін. Реаліст і мрійник". Національний музей "Київська картинна галерея", Київ, 13.05.2026
Відкриття виставки "Ілля Рєпін. Реаліст і мрійник". Національний музей "Київська картинна галерея", Київ, 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Велика виставка українського художника Іллі Рєпіна (1844-1930) відкрилась у Києві 13 травня у залах другого поверху "Київської картинної галереї".

Експозиція складається з творів художника — картин та ескізів, живопису та графіки, які надали Національний музей "Київська картинна галерея", Національний музей Тараса Шевченка та Національний художній музей України. Серед ниж пейзажі Слобожанщини, де народився Рєпін, малюнки селян в національних костюмах та предметів козацького побуту і військової справи.

Також на виставці представлені замальовки до його знаменитої картини "Запорожці", а також портрет Тараса Шевченка, малюнок обкладинки до його поеми "Кавказ" та кілька ескізів пам’ятника Кобзаря. Його національні мотиви надихнули українця французького походження Юрія Білака, чия велика фотографія за мотивами "Запорожців" прикрасила велику залу.

Визнання та численні замовлення Ілля Рєпін отримав в Російський імперії. Тривалий час художник проживав за кордоном, останні роки провів в фінському селищі Куоккала, де і був похований.

