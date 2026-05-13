Інтерфакс-Україна
Культура
21:29 13.05.2026

Майнові права інтелектуальної власності на культпродукт в рамках "Тисячовесни" належатимуть творцям – Бережна

Фото: Єгор Шуміхін

Майнові права інтелектуальної власності на створений культурний продукт в рамках програми "Тисячовесна" належатимуть команді творців, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Врахували пропозиції індустрії та оновили умови ініціативи Президента "Тисячовесна". Останні місяці ми багато спілкувалися з культурною спільнотою. Дякую всім за фідбек і пропозиції, як покращити умови конкурсу. Для нас важливо створювати сприятливі умови для розвитку української культури і комфортні механізми для індустрії", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, уряд уже ухвалив зміни до Порядку використання бюджетних коштів у межах "Тисячовесна".

"Відтепер переможцям мистецьких конкурсів належатимуть майнові права інтелектуальної власності на створений культурний продукт. Держава матиме право на його некомерційне використання через ліцензійну угоду", – розповіла вона.

Віцепрем'єрка зазначила, що також оновлена механізм повернення прибутків від комерційного використання культурного продукту – після повернення державі суми фінансування подальші прибутки від використання твору належатимуть власнику майнових прав інтелектуальної власності. 

"Ці зміни підготували у відповідь на звернення представників мистецької спільноти, зокрема музичної індустрії. Для нас важливо, щоб "Тисячовесна" враховувала специфіку різних сфер культури та створювала справді робочі механізми для тих, хто створює український контент", – написала Бережна.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна").

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік.

 

