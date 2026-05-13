Мінкультури внесло російського блогера Штефанова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури України внесло російського блогера Олександра Штефанова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказом відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшов російський блогер та автор онлайн-контенту на історично-політичні теми Олександр Штефанов.

Зазначається, що він у своїх виступах сприяє поширенню проросійських наративів серед молоді та російсьокомовної діаспори, вдається до маніпулювання суспільною думкою щодо російсько-української війни, спотворює історичну правду, делегітимізує українську державність та підриває інформаційний суверенітет України.

Штефанов найбільш відомий за документальним фільмом "Обыкновенная денацификация".

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 254 особи.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури занесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, у 2024 році – 23 росіян, а у 2025 році – 11 росіян.