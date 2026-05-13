13:32 13.05.2026

У Києві 17 травня вперше відбудеться етнофестиваль "Віднайдені"

У Києві 17 травня на Поляні ВДНГ вперше проведуть етнофестиваль "Віднайдені", присвячений переосмисленню української спадщини та ідентичності.

Організатором заходу виступає медіа позитивних новин та історій #ШОТАМ, повідомила пресслужба медіа агентству “Інтерфакс-Україна”.

За словами СЕО #ШОТАМ Артема Іпатова, що наводяться в публікації, проєкт має на меті створити простір для пошуку зв’язку з власним корінням через історію, мову та культуру. Він зазначив, що в умовах війни особливо важливо формувати майданчики, де люди можуть прожити досвід переосмислення національних сенсів разом із однодумцями.

Програма фестивалю передбачає лекції та гутірки про дослідження роду, мову та історію. Зокрема, серед спікерів заходу: засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов, теле- і радіоведуча Світлана Біла, а також фахівці команди UAGenealogy. Крім лекційної частини, відвідувачі зможуть долучитися до майстер-класів, що поєднують традиційні практики із сучасними інтерпретаціями, та відвідати ярмарок українських брендів.

Щодо музичної складової, то плануються виступи капели "Збитень" та спеціальних гостей — гурту NAZVA. Захід організовується у партнерстві з Поляною ВДНГ, Садом Гамаків та проєктом "Реальна історія".

Вартість квитків на фестиваль стартує від 420 грн, їх можна придбати за посиланням. Водночас для військовослужбовців та ветеранів вхід є безкоштовним за наявності відповідних документів. Квитки можна придбати.

Медіа #ШОТАМ, яке ініціювало подію, працює на українському ринку з 2017 року, спеціалізуючись на історіях про суспільні зміни та ініціативи в Україні.

