Інтерфакс-Україна
Культура
11:45 13.05.2026

Укрпошта випустить марки з "Батьківщиною-матір’ю" для збору 20 млн грн на нові музеї у Києві

2 хв читати
Укрпошта випустить марки з "Батьківщиною-матір’ю" для збору 20 млн грн на нові музеї у Києві
Фото: музей війни

Укрпошта спільно з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні 18 травня, у Міжнародний день музеїв, проведуть церемонію спецпогашення художнього блоку марки "Наповнимо разом" на підтримку фандрейзингової кампанії Музею війни, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у Музеї війни.

"Нові авторські образи утворюють поліфонічний портрет нації, яка переживає трансформацію власної ідентичності просто зараз, у розпал найбільшого збройного конфлікту в Європі від часів Другої світової війни", — повідомляють організатори.

Як зазначається, випуск марки присвячений збору 20 млн грн на оновлення та розбудову Музею війни. Зібрані кошти планують спрямувати на створення нових експозицій під монументом «Батьківщина-мати», зокрема "Музею сучасних воєнних технологій" та "Музею радянської (російської) пропаганди".

Під час церемонії презентують колекційний набір, до якого увійдуть листівка, конверт та дев’ять марок із зображеннями монумента "Батьківщина-мати". Над створенням колекції працювали заслужені художники України Володимир Таран та Антон Логов, а також дизайнерки Людмила Нікорич і Дар’я Дашиневич.

У заході візьмуть участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, генеральний директор Музею війни Юрій Савчук та автори марок.

Організатори зазначають, що весь прибуток від продажу поштової продукції буде спрямований на спеціальний рахунок музею в межах фандрейзингової кампанії.

Церемонія спецпогашення відбудеться 18 травня о 14:00 у ввідному залі головного корпусу Музею війни під монументом "Батьківщина-мати" за адресою: вул. Лаврська, 27, Київ.

Як повідомлялося, в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор Музею війни Юрій Савчук розповів про відновлення музею після російських обстрілів, дрони в експозиціях та партнерство зі США.

Теги: #музей_війни #марка #батьківщина_мати #укрпошта #музей

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:38 12.05.2026
"Укрпошта" забезпечила оплату картками у 100% населених пунктів, анонсує подачу заявки на банківську ліцензію

"Укрпошта" забезпечила оплату картками у 100% населених пунктів, анонсує подачу заявки на банківську ліцензію

09:25 12.05.2026
У Музеї війни обговорять маловідомі історії ромів Криму, депортованих разом із кримськими татарами

У Музеї війни обговорять маловідомі історії ромів Криму, депортованих разом із кримськими татарами

11:04 08.05.2026
Перехід "Укрпошти" на закупівлю послуг із прив'язкою до ціни дизпалива не вплине на тарифи для клієнтів

Перехід "Укрпошти" на закупівлю послуг із прив'язкою до ціни дизпалива не вплине на тарифи для клієнтів

10:49 08.05.2026
Зеленський ініціював створення музею Івана Марчука — у Києві відкриють постійний виставковий проєкт

Зеленський ініціював створення музею Івана Марчука — у Києві відкриють постійний виставковий проєкт

10:35 08.05.2026
Без урочистостей і промов: у Музеї війни запалять символічний “Вогонь Слави”

Без урочистостей і промов: у Музеї війни запалять символічний “Вогонь Слави”

15:00 07.05.2026
У Києві відбудеться майстерклас зі створення художнього образу "Батьківщини-матері"

У Києві відбудеться майстерклас зі створення художнього образу "Батьківщини-матері"

14:37 07.05.2026
У Рівненському краєзнавчому музеї стартує проєкт про легендарні експонати

У Рівненському краєзнавчому музеї стартує проєкт про легендарні експонати

14:30 07.05.2026
Музей війни відкриє безкоштовний вхід для відвідувачів 8 травня

Музей війни відкриє безкоштовний вхід для відвідувачів 8 травня

19:38 05.05.2026
Ворог за останні 2 дні атакував відділення "Укрпошти" на Сумщині, Чернігівщині та Херсоні

Ворог за останні 2 дні атакував відділення "Укрпошти" на Сумщині, Чернігівщині та Херсоні

10:44 05.05.2026
"Укрпошта" у 2025р зменшила чистий збиток вдвічі за збільшення виручки на 1,1%

"Укрпошта" у 2025р зменшила чистий збиток вдвічі за збільшення виручки на 1,1%

ВАЖЛИВЕ

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

Облік мозаїчних творів є лише в Києві та 5 областях

Мінкультури дало старт програмі "1000 годин контенту" під назвою "Тисячовесна"

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Голова УІНП Алфьоров про "Арку дружби народів": Мені ідея з райдугою не дуже подобається

ОСТАННЄ

Піратські видання становлять майже третину книжкового ринку в Україні – Видавнича асоціація

Майже 1,8 тис. пам'яток та понад 2,5 тис. об'єктів культінфраструктури постраждало через агресію РФ – Мінкультури

Культурний комплекс "Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля" включено до Попереднього списку ЮНЕСКО

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

Художника Марчука нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого – указ

"У полоні кольори зникають": у Києві відкриється виставка робіт оборонця Маріуполя після 35 місяців російського полону

Leléka: Я добре розумію, як треба комунікувати меседжі важливі для України і в якій формі

Leléka: Як можна йти на конкурс не заради перемоги, якщо ти представляєш свою країну

Участь у "Євробаченні-2026" обійдеться близько $290 тис. – Leléka

У Києві презентували унікальний архівний запис про народження Голди Меїр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА