Укрпошта випустить марки з "Батьківщиною-матір’ю" для збору 20 млн грн на нові музеї у Києві

Фото: музей війни

Укрпошта спільно з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні 18 травня, у Міжнародний день музеїв, проведуть церемонію спецпогашення художнього блоку марки "Наповнимо разом" на підтримку фандрейзингової кампанії Музею війни, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у Музеї війни.

"Нові авторські образи утворюють поліфонічний портрет нації, яка переживає трансформацію власної ідентичності просто зараз, у розпал найбільшого збройного конфлікту в Європі від часів Другої світової війни", — повідомляють організатори.

Як зазначається, випуск марки присвячений збору 20 млн грн на оновлення та розбудову Музею війни. Зібрані кошти планують спрямувати на створення нових експозицій під монументом «Батьківщина-мати», зокрема "Музею сучасних воєнних технологій" та "Музею радянської (російської) пропаганди".

Під час церемонії презентують колекційний набір, до якого увійдуть листівка, конверт та дев’ять марок із зображеннями монумента "Батьківщина-мати". Над створенням колекції працювали заслужені художники України Володимир Таран та Антон Логов, а також дизайнерки Людмила Нікорич і Дар’я Дашиневич.

У заході візьмуть участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, генеральний директор Музею війни Юрій Савчук та автори марок.

Організатори зазначають, що весь прибуток від продажу поштової продукції буде спрямований на спеціальний рахунок музею в межах фандрейзингової кампанії.

Церемонія спецпогашення відбудеться 18 травня о 14:00 у ввідному залі головного корпусу Музею війни під монументом "Батьківщина-мати" за адресою: вул. Лаврська, 27, Київ.

Як повідомлялося, в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор Музею війни Юрій Савчук розповів про відновлення музею після російських обстрілів, дрони в експозиціях та партнерство зі США.